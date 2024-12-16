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Премьер-лига
Динамо Киев
16.12.2024 13:00 – FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 14:56 | Обновлено 16 декабря 2024, 15:55
2997
155

Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве

Команда Шовковского ушла на перерыв в статусе абсолютного фаворита чемпионской гонки

16 декабря 2024, 14:56 | Обновлено 16 декабря 2024, 15:55
2997
155
Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве
УПЛ

Календарный 2024 год для украинского футбола завершался матчем в столице между лидером чемпионской гонки этого сезона, киевским «Динамо», и командой, которая имела одну из лучших серий выступлений за последний месяц – ровенским «Вересом». А контекстом этого противостояния был результат игры накануне между «Полесьем» и «Шахтером» (1:0), который позволял команде Александра Шовковского уйти на зимний перерыв при потрясающем отрыве от извечного противника аж в десять очков.

Поскольку такие возможности выпадают очень редко, рисковать «бело-синие» не собирались. Мы увидели очень спокойный тайм в исполнении столичного коллектива, который не стремился бежать завоевывать пространство у чужой штрафной и засыпать ворота соперников ударами различного калибра, а удивительно скромно себя вел в завершающей трети. Фактически, у команды Шовковского был лишь один голевой момент.

И она его реализовала. На 23 минуте штрафной в глубине чужой половины поля Пихаленок разыграл на короткую дистанцию с Буяльским, а тот сразу выдал пас в штрафную на Ваната, который пробил мимо вратаря. Примечательно, что единственным моментом от «Вереса» до перерыва также был стандарт, когда Бущан ошибся на подаче углового с левого фланга, а защитнику на линии пришлось выбивать удар в пустые головой от Луана, после чего все фанаты «бело-синих» выдохнули, когда Гайдучик добил мимо створа. И все, как и было отмечено, тайм был очень спокойным.

По второй половине так утверждать уже было невозможно. Потому что, во-первых, «Верес» был реально близок к тому, чтобы отыграть отставание по счету во время своих передач на второй этаж, однако Гайдучику и Годе в конце матча немного не хватило удачи, а, во-вторых, «Динамо» продолжало нажимать на качественное выполнение стандартов и тот же Попов мог дважды отличаться ударами головой. Гостям в тех моментах откровенно везло.

В таком напряжении мы провели чуть больше 45 минут, но на все игровое время ровенчан не хватило, поэтому киевляне справились с давлением и избежали ненужных проблем. Вторая часть сезона в рамках чемпионата для них начнется с домашнего матча против львовских «Карпат», а ровенский «Верес» будет гостить у криворожского «Кривбасса».

Наши оценки:

«Динамо» Киев (замены): Караваев – б/о, Рубчинский – б/о, Андриевский – б/о.

«Верес» (замены): Годя – 6,5, Шарай – 6,0, Мрвальевич – б/о, Нонго – б/о.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Динамо Киев» – «Верес» – 1:0

Гол: Ванат, 23

Предупреждение: Гончаренко, 61

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Дячук, Попов, Тымчик (Караваев, 74) – Пихаленок (Андриевский, 83), Михайленко, Буяльский (Рубчинский, 75) – Кабаев, Ванат, Волошин.

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич – Клец, Кучеров (Мрвалевич, 90+2) – Дахновский (Годя, 72), Луан (Нонго, 90+2) – Гайдучик (Шарай, 72), Степанюк.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 13 (3) – 11 (4)
Угловые: 6 – 4
Оффсайды: 2 – 1.

ДИНАМО КИЕВ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 155
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FunnyCat_____
А я вам говорил давайте скинемся Дмитрику 19 на прививку от бешенства …
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+8
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Pixelman
Вітаємо Динамо! Важка перемога, Верес непогано виглядав і міг неодноразово зрівнювати рахунок, але тим не менш в Києві +10. Впевнено крокуємо до чемпіонства! Сподіваюсь за час відпустки Динамо відновить форму, бо останнім часом гра дається киянам вкрай важкувато.
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+8
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serhiy
Вітаю усіх адекватних українців з перемогою Динамо Київ і з покращення погоди +10 !!!
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
Перець
у кротів пердаки розірвані так що все добре
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
serhiy
Юкреїн - ти манкурт і ще й підстилка бамбасят -таких людей карма настигає завжди. Ти вибрав по житті не ту сторону - і так по житті підеш обісцяним на вічно !
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+7
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sahka1981
_Quantum19_ ти чому такий прибацений???
Загадив всю гілку своїми рогами-смайликами, дурбецело...
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Смайли наше все🤡
Потрібно більше смайлів, а то не всі зрозуміли, що тут смітник, а не коментарі
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Ivan_33Ob
над важлива перемога, от тепер справді є шанси на чемпіонство +10 (+7). Звісно мені як фану ДК гра це пекло і муки з тими переїздами, гравці зайобані ,але, в лютому буде по одній грі в тиждень, чекаємо повернення всієї обойми гравців і далі я так гадаю буде краще по грі і спокійно доводити діло до переможного , тоді можна пробачити ганьбу в Європі, якось так..
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+5
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FunnyCat_____
С победой лучший клуб Украны!
Хотя игра довольно сумбурная
Хотелось бы выделить Буяльского и Попова
Ну и Ваната который несмотря на неоднозанчый  сезон уходит на зиму лучшим бомбардиром!
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+4
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Remark
Спекотно сьогодні в Києві, +10
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
«Лучший в истории Шахтер». Срна рассказал о рецепте успеха клубаХорватский специалист – о перспективе дончан!
скажите, а вот эти жалкие вскукареки с третьего места, это глоры лучшего шахтера в истории, или какой то другой команды?
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+3
😼
Дмитро давай роги не зупиняйся, більше треба
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
serhiy
Та якийсь адмін же заблокує цього підера і його копіпасту ,чи там всі бехребетні і не працюють !!!
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Спорт ЮА что там по турнирной таблице? 
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+2
PUMA
Ох и плющит лишнехромосомных Любо дорого смотреть 
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+2
serhiy
Дмитрик думає ( почав писати і смішно стало -дмитрик і думає ) ,що як він буде копіпасти смайликами на сторінці ,то динамівські вболівальники не будуть писати ) . Не надійся,а якщо адмінам поуй ,то мені тоже )))Уй вам сєпарам в сраку !
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+2
Серж
Шлюхтари, +10. Улыбаемся и машем 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
кротозавр буде боротись за 3 місце з Кривбасом і Поліссям
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+1
Pavel_i_CO
Золоті медалі повертаються з бамбасятії до Києва. Буде третя зірка на логотипі Динамо. Кривбас ще побореться з колорадами за бронзу 
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+1
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sahka1981
Перший тайм не бачив, гол тільки глянув.
А по другому таймі рівна гра, Верес наче і більше м'яч контролював і моменти мав свої, нехай і більше спонтанні. Але це десь в принципі і очікувалось, дуже вже виснажене ДК було плюс травми Шапи, Бражка, Піхальонок тільки відновився. Вівчаренко якось на атаку не дуже грав, нормальні паси не міг Кабаєву віддати, Рубчинський тільки вийшов і відразу небезпечний штрафний привіз. Ну будемо сподіватися на покращення гри і повернення лідерів. Сьогодні головне було взяти цих три очка.
З перемогою!
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+1
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