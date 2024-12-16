Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве

Календарный 2024 год для украинского футбола завершался матчем в столице между лидером чемпионской гонки этого сезона, киевским «Динамо», и командой, которая имела одну из лучших серий выступлений за последний месяц – ровенским «Вересом». А контекстом этого противостояния был результат игры накануне между «Полесьем» и «Шахтером» (1:0), который позволял команде Александра Шовковского уйти на зимний перерыв при потрясающем отрыве от извечного противника аж в десять очков.

Поскольку такие возможности выпадают очень редко, рисковать «бело-синие» не собирались. Мы увидели очень спокойный тайм в исполнении столичного коллектива, который не стремился бежать завоевывать пространство у чужой штрафной и засыпать ворота соперников ударами различного калибра, а удивительно скромно себя вел в завершающей трети. Фактически, у команды Шовковского был лишь один голевой момент.

И она его реализовала. На 23 минуте штрафной в глубине чужой половины поля Пихаленок разыграл на короткую дистанцию с Буяльским, а тот сразу выдал пас в штрафную на Ваната, который пробил мимо вратаря. Примечательно, что единственным моментом от «Вереса» до перерыва также был стандарт, когда Бущан ошибся на подаче углового с левого фланга, а защитнику на линии пришлось выбивать удар в пустые головой от Луана, после чего все фанаты «бело-синих» выдохнули, когда Гайдучик добил мимо створа. И все, как и было отмечено, тайм был очень спокойным.

По второй половине так утверждать уже было невозможно. Потому что, во-первых, «Верес» был реально близок к тому, чтобы отыграть отставание по счету во время своих передач на второй этаж, однако Гайдучику и Годе в конце матча немного не хватило удачи, а, во-вторых, «Динамо» продолжало нажимать на качественное выполнение стандартов и тот же Попов мог дважды отличаться ударами головой. Гостям в тех моментах откровенно везло.

В таком напряжении мы провели чуть больше 45 минут, но на все игровое время ровенчан не хватило, поэтому киевляне справились с давлением и избежали ненужных проблем. Вторая часть сезона в рамках чемпионата для них начнется с домашнего матча против львовских «Карпат», а ровенский «Верес» будет гостить у криворожского «Кривбасса».

Наши оценки:

«Динамо» Киев (замены): Караваев – б/о, Рубчинский – б/о, Андриевский – б/о.

«Верес» (замены): Годя – 6,5, Шарай – 6,0, Мрвальевич – б/о, Нонго – б/о.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Динамо Киев» – «Верес» – 1:0

Гол: Ванат, 23

Предупреждение: Гончаренко, 61

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Дячук, Попов, Тымчик (Караваев, 74) – Пихаленок (Андриевский, 83), Михайленко, Буяльский (Рубчинский, 75) – Кабаев, Ванат, Волошин.

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич – Клец, Кучеров (Мрвалевич, 90+2) – Дахновский (Годя, 72), Луан (Нонго, 90+2) – Гайдучик (Шарай, 72), Степанюк.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 13 (3) – 11 (4)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 2 – 1.

ДИНАМО КИЕВ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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