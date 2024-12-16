Динамо – Верес – 1:0. Последний матч УПЛ в 2024 году. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25
16 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Верес.
Коллективы сыграли на одноименном стадионе хозяев имени Валерия Лобановского. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу бело-синих.
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Это был последний матч чемпионата Украины в 2024 году. Сезон продолжится в 2025. Подопечные Александра Шовковского с 43 очками стали зимними чемпионами УПЛ.
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УПЛ 2024/25. 17-й тур, 16 декабря
Динамо Киев – Верес – 1:0
Гол: Ванат, 23
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Ванат, 23 мин.
События матча
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Побачимо що зробить якісь висновки ШД і таки зуміє як покращити гру, так і наздогнати ДК і поборотись за чемпіонство.
А поки що упороті фани ШД вирішили що вони можуть як ЛУческу рахувати що якщо ДК не може виграти вже ффіг зна скільки ігор в ШД. то значить чемпіон ШД ( Містер коли казав щось схоже коли двічі обіграли ДК але втратили чемпіонство)