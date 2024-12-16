16 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Верес.

Коллективы сыграли на одноименном стадионе хозяев имени Валерия Лобановского. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу бело-синих.

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Это был последний матч чемпионата Украины в 2024 году. Сезон продолжится в 2025. Подопечные Александра Шовковского с 43 очками стали зимними чемпионами УПЛ.

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УПЛ 2024/25. 17-й тур, 16 декабря

Динамо Киев – Верес – 1:0

Гол: Ванат, 23

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Ванат, 23 мин.