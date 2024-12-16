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Премьер-лига
Динамо Киев
16.12.2024 13:00 – FT 1 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 15:26 |
3460
2

Динамо – Верес – 1:0. Последний матч УПЛ в 2024 году. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25

16 декабря 2024, 15:26 |
3460
2
Динамо – Верес – 1:0. Последний матч УПЛ в 2024 году. Видео гола и обзор
ФК Динамо Киев

16 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Верес.

Коллективы сыграли на одноименном стадионе хозяев имени Валерия Лобановского. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу бело-синих.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Это был последний матч чемпионата Украины в 2024 году. Сезон продолжится в 2025. Подопечные Александра Шовковского с 43 очками стали зимними чемпионами УПЛ.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 17-й тур, 16 декабря

Динамо Киев – Верес – 1:0

Гол: Ванат, 23

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Ванат, 23 мин.

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес видео голов и обзор Владислав Ванат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Динамо жодної поразки в УПЛ і перше місце, все інше не має значення. Мої вітання. Привіт всім справжнім вболівальникам.
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+3
Микола Унгурян
ну що ж ДК цілком заслужено йде на зимову перерву на 1-му місці в УПЛ. 
Побачимо що зробить якісь висновки ШД і таки зуміє як покращити гру, так і наздогнати ДК і поборотись за чемпіонство.
А поки що упороті фани ШД вирішили що вони можуть як ЛУческу рахувати що якщо ДК не може виграти вже ффіг зна скільки ігор в ШД. то значить чемпіон ШД ( Містер коли казав щось схоже коли двічі обіграли ДК але втратили чемпіонство)
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+1
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