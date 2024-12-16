Динамо Киев

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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 06:45 |
1279
0

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ровенчане еще не обыгрывали киевлян

16 декабря 2024, 06:45 |
1279
0
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 16 декабря, состоится заключительный матч Украинской Премьер-лиги в 2024 году. В Киеве встретятся «Динамо» и «Верес». «Бело-синие» возглавляют турнирную таблицу, а ровенчане находятся на девятой позиции.

Динамо

Выступления киевлян в первой половине сезона заслуживают очень противоречивую оценку. Уверенная игра в чемпионате сменялась абсолютным провалом на евроарене. В предыдущем поединке Лиги Европы команда Александра Шовковского потерпела очередное поражение, уступив «Реал Сосьедаду» со счетом 0:3, и досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф еврокубкового турнира. В январе «бело-синим» еще предстоит сыграть два матча основного раунда Лиги Европы, но турнирного значения для динамовцев они не будут иметь.

Но на внутренней арене у «Динамо» пока все идет по плану. В прошлом туре киевляне на своем поле разгромили «Александрию» (3:0), единолично возглавив турнирную таблицу. Дублем в ворота «желто-черных» отметился Ванат, который в текущем чемпионате забил уже 9 голов и продолжает вести борьбу за звание лучшего бомбардира национального первенства. «Бело-синие» удерживают беспроигрышную серию в УПЛ, которая насчитывает 18 матчей (14 побед и 4 ничьи), а на своем поле «Динамо» не проигрывало на протяжении 19 встреч (16 побед и 3 ничьи). Хорошей новостью для киевлян стало возвращение на поле полузащитника Александра Пихаленка, уже сыгравшего 30 минут в Сан-Себастьяне.

Верес

До поединка прошлого тура во Львове ровенская команда удерживала в чемпионате 9-матчевую беспроигрышную серию (3 победы и 6 ничьих). Но встреча с «зелено-белыми» стала для «Вереса» настоящим кошмаром, ведь ровенчане проиграли со счетом 0:5. Но до этого фиаско «красно-черные» демонстрировали пристойные результаты, и коуч команды Олег Шандрук даже был признан лучшим тренером УПЛ в ноябре. «Верес» в текущем чемпионате уже отбирал очки у «Шахтера» и «Александрии», которые ведут борьбу за лидерство, поэтому, несомненно, ровенчане попробуют проделать такой же трюк и с «Динамо».

В матче с «Карпатами» дебютировал 18-летний полузащитник Орест Лепский, который вышел на поле в конце того поединка. В противостоянии с киевлянами «красно-черным» не поможет дисквалифицированный Яго Сикейра, получивший красную карточку во Львове. Отметим, что защитник Роман Гончаренко является единственным футболистом «Вереса», который с начала чемпионата играет без замен.

Статистика встреч

Команды сыграли 15 очных дуэлей, и ровенчане еще ни разу не обыгрывали «бело-синих». 12 матчей завершались победой динамовцев, а еще в трех встречах был зафиксирован ничейный результат. Разница мячей – 41-6 в пользу киевлян. В первом круге «Динамо» в Ровно обыграло хозяев поля со счетом 2:1. В составе «бело-синих» голами отметились Шапаренко и Буяльский, на что ровенчане ответили результативным ударом Шарая.

Прогноз на противостояние

Киевляне удерживают солидную беспроигрышную серию в чемпионате и будут стремится завершить год на мажорной ноте, реабилитировавшись за очередное еврокубковое фиаско. «Верес» является довольно неуступчивым соперником, но вряд ли ровенчане смогут отобрать очки у еще одного фаворита. Нашим прогнозом будет уверенная победа «Динамо».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Тымчик, Бражко, Пихаленок, Волошин, Кабаев, Буяльский, Ванат

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Луан, Степанюк, Дахновский, Гайдучик

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
16 декабря 2024 -
13:00
Верес
Победа Динамо с форой «-1.5» 1.87 Сделать ставку
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Александр Снитко Sport.ua
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