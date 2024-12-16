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Премьер-лига
Динамо Киев
16.12.2024 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 03:46 |
13
0

Динамо Киев – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

16 декабря 2024, 03:46 |
13
0
Динамо Киев – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В понедельник, 16-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 13:00.

«Шахтер» проиграл в очередной раз, поэтому команда Александра Шовковского имеет возможность сделать отрыв в фантастические +10 от «горняков» перед уходом на зимний перерыв. Такое, скорее всего, уже не отыгрывается. Но даст ли коллектив Олега Шандрука развернуться? Неделей ранее сомнений было бы точно меньше, а после разгром 0:5 от «Карпат» как бы «красно-черные» не вернулись на полосу неудач.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
16 декабря 2024 -
13:00
Верес
Победа Динамо с форой «-1.5» 1.87 Сделать ставку
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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