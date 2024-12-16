В понедельник, 16-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 13:00.

«Шахтер» проиграл в очередной раз, поэтому команда Александра Шовковского имеет возможность сделать отрыв в фантастические +10 от «горняков» перед уходом на зимний перерыв. Такое, скорее всего, уже не отыгрывается. Но даст ли коллектив Олега Шандрука развернуться? Неделей ранее сомнений было бы точно меньше, а после разгром 0:5 от «Карпат» как бы «красно-черные» не вернулись на полосу неудач.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.