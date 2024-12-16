Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал игру своей команды в матче 17-го тура УПЛ против ровенского «Вереса» (1:0).

– В первую очередь хочу поблагодарить наших героев – военных, людей, которые делают все возможное, чтобы жизнь в нашей стране продолжалась, чтобы мы могли играть в футбол и дарить эмоции. Хочется всегда дарить положительные эмоции, но так не бывает, к сожалению. Возможно, так и должно быть, ведь все хотят быть довольными. Но исключительно благодаря Вооруженным силам Украины, нашим военным и людям, которые делают все возможное для продолжения жизни в стране, у нас есть такая возможность. За это им низкий поклон и огромная благодарность!

Во-вторых, поздравляю вас с завершением сложного первого этапа сезона! Его можно разделить на несколько моментов. Для подведения итогов нужно еще провести анализ, но если говорить об украинском чемпионате, то мы выступили на достаточно высоком уровне. Однако большой ложкой дегтя стало наше выступление на международной арене. Нужно проанализировать, почему так произошло, и прибавить в мастерстве, уверенности. Работы всегда хватает. Мы должны совершенствоваться – как каждый игрок, так и команда в целом. Нет таких команд, которые всегда побеждают. Так было и так будет. Но, как я всегда говорю, мы будем делать все возможное и бороться исключительно за победы.

Что касается сегодняшней игры, мы специально перенесли матч на день позже, на понедельник, чтобы у команды было на один день больше для восстановления. Учитывая результаты этого тура, я старался достучаться до игроков: это последний матч года, турнирное положение не имеет значения. В последнем туре побеждает тот, кто больше настроен, мотивирован, кто больше хочет победы. Я поблагодарил игроков за то, что они, даже при текущем плотном графике, подошли к этой игре с желанием. Не все получалось. Мы понимали, что будут мешать погодные условия, качество поля, настрой соперника, который после обидного поражения в прошлом туре хотел реабилитироваться.

Мы также стремились реабилитироваться, учитывая наши крайне неудачные результаты в Лиге Европы. Это нужно признать, чтобы иметь мужество смотреть правде в глаза, делать выводы, понимать, что необходимо делать, и двигаться дальше. Мы готовились к этой игре, понимая, что она будет сложной.

– Расскажите о планах команды на зимний отпуск и сборы.

– Команда выходит из отпуска 5 января – в этот день мы отправляемся на сбор. Накануне, 4 января, игроки пройдут медобследование. А 5-го утром вылетаем в Турцию, где будем готовиться к заключительным матчам в Лиге Европы и ко второй части сезона чемпионата Украины.

– В состав вернулся Александр Пихаленок, который вышел в старте и принял участие в голевой комбинации. Каково было вернуться, когда команда уже уходит в отпуск?

– У него была очень непростая реабилитация после травмы. Ему было сложно, но мы видели, с каким желанием он работал. Мы довольны его отношением. К сожалению, нам не хватало его во многих матчах. Но это футбол – игроки получают травмы. Сегодня мы не могли рассчитывать на Тараса Михавко и Владимира Бражко, который получил травму в матче Лиги Европы, и обследование показало, что он не сможет нам помочь. У Николая Шапаренко осложнение после болезни, и мы не могли рисковать его здоровьем.

В целом перед этой игрой у нас было много проблем, о чем сейчас уже можно говорить. В частности, у Тымчика, Попова, Биловара, Буяльского. Причиной является нагрузка, которая легла на игроков. Еще позавчера в моем распоряжении было три центральных защитника. Только вчера стало понятно, что можно рассчитывать на Дениса Попова.

– Первую часть чемпионата вы начинали матчем с «Вересом» и завершили матчем с «Вересом». Кажется, первый матч дался намного легче. Это «Верес» так прибавил за три месяца или «Динамо» стало слабее?

– Усталость, накопившаяся за сезон, дала о себе знать. Безусловно, и «Верес» выглядит намного лучше, чем в прошлом сезоне. Они обрели уверенность осенью, команда играла на довольно высоком уровне, уверенно сыграла с «Шахтером» и «Александрией», отобрала у них очки. Поэтому мы понимали, что игра будет сложной, тем более с учетом того, что это последний матч года.

В первый матч с «Вересом» мы выходили после этапа подготовки – были свежими, полными сил. Команда выглядела неплохо, у нас было много возможностей. К сожалению, мы тогда пропустили совсем необязательный гол, хотя могли спокойно доводить игру до победы, создав еще множество моментов.

Сегодня на игре сказались погодные условия, качество поля, нагрузки и восстановление. Но я всегда буду повторять: команда «Динамо» Киев всегда играет на победу. Тактика, стратегия, схемы могут меняться, но нужно всегда стремиться только к победе.

Пресс-конференция Александра Шовковского