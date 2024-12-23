Нацелились на своего обидчика. Бавария следит за звездным вингером
Джейми Байно-Гиттенс может стать игроком мюнхенского гранда
Английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс является целью мюнхенской «Баварии», сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, трансфер 20-летнего игрока является приоритетом номер 1 для клуба. Коуч мюнхенцев Венсан Компани и спортивный директор клуба Макс Эберль в восторге от игры английского футболиста.
Зимний трансфер не состоится, все будет решаться летом. Переезд на Альянц Арену зависит и от желания игрока, и от активности мюнхенцев.
Ранее сообщалось о том, что вингер «Баварии» может стать игроком «Барселоны».
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