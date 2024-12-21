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Испания
21 декабря 2024, 16:55 | Обновлено 21 декабря 2024, 16:57
606
0

Флик хочет звезду сборной Германии, но тот ждет новый контракт от Баварии

«Барселона» хочет подписать Лероя Сане как свободного агента

21 декабря 2024, 16:55 | Обновлено 21 декабря 2024, 16:57
606
0
Флик хочет звезду сборной Германии, но тот ждет новый контракт от Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний форвард сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может стать игроком «Барселоны», если его текущий клуб не предложит новое соглашение.

Контракт с «Баварией» у Лероя завершается летом 2025 года, и пока мюнхенцы не предложили новый контракт футболисту.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сам Сане уверен в подписании нового контракта с немецким клубом и цитирует его слова, сказанные в эфире спортивных новостей на Sky:

«Я хочу остаться в «Баварии». Знаю, что очень много команд сейчас мной интересуются, и есть соблазн перейти бесплатно. Но мы много говорили с Максом Эберлем (спортивный директор «Баварии»), и скажу, что переговоры о новом контракте идут», - прокомментировал Сане.

В этом сезоне Лерой сыграл за «Баварию» 11 матчей и забил 3 гола.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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