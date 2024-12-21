Флик хочет звезду сборной Германии, но тот ждет новый контракт от Баварии
«Барселона» хочет подписать Лероя Сане как свободного агента
28-летний форвард сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может стать игроком «Барселоны», если его текущий клуб не предложит новое соглашение.
Контракт с «Баварией» у Лероя завершается летом 2025 года, и пока мюнхенцы не предложили новый контракт футболисту.
Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сам Сане уверен в подписании нового контракта с немецким клубом и цитирует его слова, сказанные в эфире спортивных новостей на Sky:
«Я хочу остаться в «Баварии». Знаю, что очень много команд сейчас мной интересуются, и есть соблазн перейти бесплатно. Но мы много говорили с Максом Эберлем (спортивный директор «Баварии»), и скажу, что переговоры о новом контракте идут», - прокомментировал Сане.
В этом сезоне Лерой сыграл за «Баварию» 11 матчей и забил 3 гола.
🔴👀 Leroy Sané on his contract due to expire in June: “I want to stay at Bayern, yes”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2024
“Max Eberl said a lot about that and I also gave my opinion. Things are going well and we'll see”, told SkyDE. pic.twitter.com/jF3F9OIUDr
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