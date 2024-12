Флик хочет звезду сборной Германии, но тот ждет новый контракт от Баварии

28-летний форвард сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может стать игроком «Барселоны», если его текущий клуб не предложит новое соглашение.

Контракт с «Баварией» у Лероя завершается летом 2025 года, и пока мюнхенцы не предложили новый контракт футболисту.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сам Сане уверен в подписании нового контракта с немецким клубом и цитирует его слова, сказанные в эфире спортивных новостей на Sky:

«Я хочу остаться в «Баварии». Знаю, что очень много команд сейчас мной интересуются, и есть соблазн перейти бесплатно. Но мы много говорили с Максом Эберлем (спортивный директор «Баварии»), и скажу, что переговоры о новом контракте идут», - прокомментировал Сане.

В этом сезоне Лерой сыграл за «Баварию» 11 матчей и забил 3 гола.

🔴👀 Leroy Sané on his contract due to expire in June: “I want to stay at Bayern, yes”.



“Max Eberl said a lot about that and I also gave my opinion. Things are going well and we'll see”, told SkyDE. pic.twitter.com/jF3F9OIUDr