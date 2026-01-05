Плишкова снялась. Определена первая соперница Костюк на турнире в Брисбене
В 1/16 финала Марта сыграет против лаки-лузера Путинцевой, которая прошла Баптист
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 74), которая в первом раунде в двух сетах прошла Хэйли Баптист (США, WTA 65) за 1 час и 6 минут.
WTA 500 Брисбен. Хард, 1/32 финала
Юлия Путинцева (Казахстан) [LL] – Хейли Баптист (США) – 6:2, 6:4
Путинцева попала в основную сетку Брисбена как лаки-лузер. Изначально с Баптист должна была сыграть Каролина Плишкова, но чешка снялась с соревнований из-за травмы правой ноги.
Путинцева в Брисбене стартовала с квалификации, где в первом круге одолела Присциллу Хон, а затем потерпела поражение от Оливии Гадеки.
Костюк ранее никогда не играла против Юлии. Встреча состоится в ночь на 7 января.
