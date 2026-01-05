Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Плишкова снялась. Определена первая соперница Костюк на турнире в Брисбене
WTA
05 января 2026, 08:56 | Обновлено 05 января 2026, 09:00
338
2

Плишкова снялась. Определена первая соперница Костюк на турнире в Брисбене

В 1/16 финала Марта сыграет против лаки-лузера Путинцевой, которая прошла Баптист

05 января 2026, 08:56 | Обновлено 05 января 2026, 09:00
338
2 Comments
Плишкова снялась. Определена первая соперница Костюк на турнире в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Путинцева

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 74), которая в первом раунде в двух сетах прошла Хэйли Баптист (США, WTA 65) за 1 час и 6 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/32 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) [LL] – Хейли Баптист (США) – 6:2, 6:4

Путинцева попала в основную сетку Брисбена как лаки-лузер. Изначально с Баптист должна была сыграть Каролина Плишкова, но чешка снялась с соревнований из-за травмы правой ноги.

Путинцева в Брисбене стартовала с квалификации, где в первом круге одолела Присциллу Хон, а затем потерпела поражение от Оливии Гадеки.

Костюк ранее никогда не играла против Юлии. Встреча состоится в ночь на 7 января.

По теме:
Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на 5 января на турнирах в Брисбене и Окленде
Марта Костюк Юлия Путинцева Каролина Плишкова Хейли Баптист WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04 января 2026, 09:14 6
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»

Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик

Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Футбол | 04 января 2026, 10:08 18
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались

Витиньо, похоже, покинет киевский клуб свободным агентом

Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Футбол | 04.01.2026, 23:44
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
ФОТО. Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал United Cup 2026
Теннис | 04.01.2026, 19:13
ФОТО. Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал United Cup 2026
ФОТО. Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал United Cup 2026
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Glor
Теперь конец путинке
Ответить
0
Dynamic
Покарає по-динамівськи з київським характером
Ответить
0
Популярные новости
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 9
Бокс
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 04:48
Хоккей
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 14
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем