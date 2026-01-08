СВИТОЛИНА: «Учитывая ветер, старалась перебить на один мяч больше»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) прокомментировала непростую победу над Кэти Бултер в 1/8 финала турнира WTA 250 в Окленде:

«Я ожидала тяжелого матча против Кэти, потому что она – отличный боец. У нее сильные удары, что было видно сегодня. Нам обеим было непросто из-за ветреной погоды, это был не идеальный матч от нас, мы обе могли бы играть лучше, но в итоге я очень довольна, что прошла дальше.

Безусловно, сегодня для меня было важно бороться за каждое очко и, учитывая ветер, я старалась перебить на один мяч больше через сетку и искать способы справиться с этим. Я довольна, как мне удалось справиться в таких моментах как в первом, так и во втором сете».

Свитолина переграла Бултер со счетом 7:5, 6:4. В четвертьфинале соревнований в Окленде Элина поборется с Сонай Картал.