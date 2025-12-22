Динамо интересен форвард Вереса, приоритет на выкуп которого у Галатасарая
Эрен Айдин якобы находится в фокусе внимания «бело-синих»
22-летний центрфорвард «Вереса» Эрен Айдин, который также способен сыграть на флангах атаки, может в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку.
Турецкие СМИ информируют о том, что интерес к Айдину проявляет «Динамо».
Также источник подчеркивает, что приоритет на выкуп Айдина у «Вереса» сохраняет за собой «Галатасарай», который в начале сентября продал Эрена в Украину за 200 тысяч евро.
В текущем сезоне УПЛ на счету Айдина 9 матчей, в которых он отличился 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.
