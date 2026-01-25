Минус Медведев. Определена половина пар 1/4 финала Australian Open у мужчин
Карлос Алькарас выиграл у Томми Пола и далее встретится с Алексом де Минауром
25 января состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026 в верхней части сетки мужского одиночного разряда.
Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас переиграл Томми Пола и третий год подряд сыграет в четвертьфинале Australian Open. Его следующим соперником будет Алекс де Минаур, который выбил Александра Бублика. Австралиец пока что ни разу не выход в полуфинал Grand Slam.
Американец Лернер Тьен в трех сетах нанес поражение «нейтралу» Даниилу Медведеву. Тьен впервые в карьере вышел в четвертьфинал мейджора. Далее ему будет противостоять прошлогодний финалист Александр Зверев – представитель Германии прошел Франсиско Черундоло.
26 числа в Мельбурне пройдут игры 1/8 финала в нижней части сетки, откуда уже известен один четвертьфиналист – Новак Джокович. Серб прошел в следующую стадию после снятия Якуба Меншика.
Australian Open 2026. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [19] – 7:6 (8:6), 6:4, 7:5
Александр Бублик [10] – Алекс де Минаур [6] – 4:6, 1:6, 1:6
Александр Зверев [3] – Франсиско Черундоло [18] – 6:2, 6:4, 6:4
Даниил Медведев [11] – Лернер Тьен [25] – 4:6, 0:6, 3:6
Australian Open 2026. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Алекс де Минаур [6]
Александр Зверев [3] – Лернер Тьен [25]
