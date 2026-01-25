Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас переиграл 20-ю ракетку и снова вышел в 1/4 финала Australian Open
Australian Open
25 января 2026, 08:25 | Обновлено 25 января 2026, 08:37



Алькарас переиграл 20-ю ракетку и снова вышел в 1/4 финала Australian Open

Карлос в трех сетах справился с Томми в матче четвертого раунда мейджора в Мельбурне



Алькарас переиграл 20-ю ракетку и снова вышел в 1/4 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании стал первым четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде испанец в трех сетах переиграл Томми Пола (АТР 20) из США. Встреча продлилась 2 часа и 38 минут.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Томми Пол (США) [19] – 7:6 (8:6), 6:4, 7:5

Алькарас в восьмой раз сыграл против Пола и одержал шестую победу над оппонентом.

Карлос вышел в 14-й четвертьфинал одиночного разряда на турнирах Grand Slam, превзойдя Бьорна Борга и Бориса Беккера (по 13) – это лучший результат в Открытую эру среди игроков до 23 лет.

В Мельбурне Алькарас, помимо Пола, также уже прошел Адама Уолтона, Янника Ханфманна и Корентена Муте. Пока что испанец ни разу не проиграл сет.

У Карлитоса 88 выигранных поединков на слэмах. Алькарас (80,4%) обошел Рафаэля Надаля (80,1%) по лучшему проценту побед над сеяными соперниками на GS (минимум 10 матчей).

Карлос третий год подряд сыграет в четвертьфинале Australian Open. В 2024 он уступил Александру Звереву, а в 2025 – Новаку Джоковичу.

Его следующим соперником будет победитель противостояния Александр Бублик – Алекс де Минаур.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Карлос Алькарас (теннисист) Томми Пол Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
