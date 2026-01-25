Алькарас переиграл 20-ю ракетку и снова вышел в 1/4 финала Australian Open
Карлос в трех сетах справился с Томми в матче четвертого раунда мейджора в Мельбурне
Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании стал первым четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии 2026.
В четвертом раунде испанец в трех сетах переиграл Томми Пола (АТР 20) из США. Встреча продлилась 2 часа и 38 минут.
Australian Open 2026. 1/8 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Томми Пол (США) [19] – 7:6 (8:6), 6:4, 7:5
Алькарас в восьмой раз сыграл против Пола и одержал шестую победу над оппонентом.
Карлос вышел в 14-й четвертьфинал одиночного разряда на турнирах Grand Slam, превзойдя Бьорна Борга и Бориса Беккера (по 13) – это лучший результат в Открытую эру среди игроков до 23 лет.
В Мельбурне Алькарас, помимо Пола, также уже прошел Адама Уолтона, Янника Ханфманна и Корентена Муте. Пока что испанец ни разу не проиграл сет.
У Карлитоса 88 выигранных поединков на слэмах. Алькарас (80,4%) обошел Рафаэля Надаля (80,1%) по лучшему проценту побед над сеяными соперниками на GS (минимум 10 матчей).
Карлос третий год подряд сыграет в четвертьфинале Australian Open. В 2024 он уступил Александру Звереву, а в 2025 – Новаку Джоковичу.
Его следующим соперником будет победитель противостояния Александр Бублик – Алекс де Минаур.
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
