Зверев и Черундоло определили второго четвертьфиналиста Australian Open

Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026, который проходит на хардовых кортах Мельбурн-парка.

В четвертом раунде мейджора Зверева в трех сетах уверенно переиграл представителя Аргентинцы Франсиско Черундоло (АТР 21) за 2 часа и 12 минут.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Александр Зверев (Германия) [3] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [18] – 6:2, 6:4, 6:4

Зверев в шестой раз сыграл против Черундоло и в третий раз одолел оппонента.

В прошлом году Александр играл в финале Australian Open, где уступил Яннику Синнеру. Следующим соперником Зверева будет либо Даниил Медведев, либо Лернер Тьен.

Зверев стал вторым четвертьфиналистов AO-2026. Ранее в эту стадию пробился Карлос Алькарас, который выиграл у Томми Пола.

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine