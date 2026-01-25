Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зверев и Черундоло определили второго четвертьфиналиста Australian Open
Australian Open
25 января 2026, 10:32 | Обновлено 25 января 2026, 10:46
Зверев и Черундоло определили второго четвертьфиналиста Australian Open

Александр переиграл аргентинца в трех сетах в четвертом раунде слэма в Мельбурне

Зверев и Черундоло определили второго четвертьфиналиста Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026, который проходит на хардовых кортах Мельбурн-парка.

В четвертом раунде мейджора Зверева в трех сетах уверенно переиграл представителя Аргентинцы Франсиско Черундоло (АТР 21) за 2 часа и 12 минут.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Александр Зверев (Германия) [3] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [18] – 6:2, 6:4, 6:4

Зверев в шестой раз сыграл против Черундоло и в третий раз одолел оппонента.

В прошлом году Александр играл в финале Australian Open, где уступил Яннику Синнеру. Следующим соперником Зверева будет либо Даниил Медведев, либо Лернер Тьен.

Зверев стал вторым четвертьфиналистов AO-2026. Ранее в эту стадию пробился Карлос Алькарас, который выиграл у Томми Пола.

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зверев Франсиско Черундоло Australian Open 2026
