Зверев и Черундоло определили второго четвертьфиналиста Australian Open
Александр переиграл аргентинца в трех сетах в четвертом раунде слэма в Мельбурне
Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026, который проходит на хардовых кортах Мельбурн-парка.
В четвертом раунде мейджора Зверева в трех сетах уверенно переиграл представителя Аргентинцы Франсиско Черундоло (АТР 21) за 2 часа и 12 минут.
Australian Open 2026. 1/16 финала
Александр Зверев (Германия) [3] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [18] – 6:2, 6:4, 6:4
Зверев в шестой раз сыграл против Черундоло и в третий раз одолел оппонента.
В прошлом году Александр играл в финале Australian Open, где уступил Яннику Синнеру. Следующим соперником Зверева будет либо Даниил Медведев, либо Лернер Тьен.
Зверев стал вторым четвертьфиналистов AO-2026. Ранее в эту стадию пробился Карлос Алькарас, который выиграл у Томми Пола.
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
«Сине-желтая» команда завершила гонку 14-й