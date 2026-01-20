Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский форвард столкнулся с проблемами в чемпионате Германии
Германия
20 января 2026, 22:22
Артем Степанов не попал в заявку «Нюрнберга» по решению главного тренера Мирослава Клозе

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Форвард сборной Украины U-21 Артем Степанов потерял место в стартовом составе немецкого «Нюрнберга», где играет на правах аренды.

Контракт 18-летнего футболиста принадлежит леверкузенскому «Байеру», однако до завершения нынешнего сезона украинец будет находиться во Второй Бундеслиге.

Несмотря на кадрове проблемы «Нюрнберга» и травмы основных игроков, Степанов даже не попал в заявку команди на матч 18-го тура против «Эльферсберга» (3:2). Эту ситуацию попытался объяснить главный тренер Мирослав Клозе.

На вопрос о возможности расторжения аренды наставник «Нюрнберга» сослался на спортивного директора Йоти Хациалексиу: «Я не знаю. Йоти – тот, к кому следует обратиться.

Артем просто не попал в состав. Вот что я ему сказал: я давал ему игровое время и достаточно его видел на поле. Он должен выдержать конкуренцию. Вот что мы ему сказали.

Речь идет о результативности. Я тренер, и должен оценивать то, что вижу, и действовать соответственно», – сообщил Клозе.

В нынешнем сезоне Степанов провел 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. После 18 туров Второй Бундеслиги в активе украинского форварда по-прежнему нет забитых мячей.

Gargantua
короче Холланда не получилось, может Довбик получится?
