Sky Sports: Зинченко подпишет контракт с Аяксом на 6 месяцев

Украинский защитник Александр Зинченко продолжает переговоры по своему переходу из лондонского «Арсенала» в амстердамский «Аякс». Речь идет о контракте на 6 месяцев.

По информации Sky Sports, украинский защитник в настоящее время согласовывает условия своего выхода из лондонского клуба. «Аякс» заинтересован в подписании Зинченко на постоянной основе. 29-летний футболист уже отправился в Амстердам для прохождения медосмотра в нидерландском клубе.

Однако окончательное оформление сделки задерживается до завершения обсуждения деталей выхода из «Арсенала». Зинченко играет на правах аренды за «Ноттингем Форест». Хотя в контракте нет опции досрочного разрыва, «Форест» рассматривает возможность досрочного завершения аренды.

После получения разрешения от «Арсенала» «Аякс» проведет медосмотр и завершит оформление контракта на 6 месяцев. Долгосрочные планы Зинченко станут предметом обсуждения уже летом.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Ноттингем Форест» 10 официальных матчей, учитывая все клубные турниры, без результативных действий.