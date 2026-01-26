Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Sky Sports: Зинченко подпишет контракт с Аяксом на 6 месяцев
Англия
26 января 2026, 03:17 | Обновлено 26 января 2026, 03:37
Sky Sports: Зинченко подпишет контракт с Аяксом на 6 месяцев

Украинский защитник выступает за Ноттингем на правах аренды из Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко продолжает переговоры по своему переходу из лондонского «Арсенала» в амстердамский «Аякс». Речь идет о контракте на 6 месяцев.

По информации Sky Sports, украинский защитник в настоящее время согласовывает условия своего выхода из лондонского клуба. «Аякс» заинтересован в подписании Зинченко на постоянной основе. 29-летний футболист уже отправился в Амстердам для прохождения медосмотра в нидерландском клубе.

Однако окончательное оформление сделки задерживается до завершения обсуждения деталей выхода из «Арсенала». Зинченко играет на правах аренды за «Ноттингем Форест». Хотя в контракте нет опции досрочного разрыва, «Форест» рассматривает возможность досрочного завершения аренды.

После получения разрешения от «Арсенала» «Аякс» проведет медосмотр и завершит оформление контракта на 6 месяцев. Долгосрочные планы Зинченко станут предметом обсуждения уже летом.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Ноттингем Форест» 10 официальных матчей, учитывая все клубные турниры, без результативных действий.

трансферы Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ Ноттингем Форест аренда игрока Sky Sports
Николай Степанов Источник: Sky Sports
