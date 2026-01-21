Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 января 2026, 04:59 | Обновлено 21 января 2026, 05:32
Бен Джейкобс: Аякс хочет подписать Зинченко на постоянной основе

Инсайдер Бен Джейкобс рассказал о новом повороте в переговорах

21 января 2026, 04:59 | Обновлено 21 января 2026, 05:32
Бен Джейкобс: Аякс хочет подписать Зинченко на постоянной основе
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Амстердамский «Аякс» изменил формат переговоров по трансферу украинского футболиста Александра Зинченко.

Если ранее речь шла об аренде до конца сезона, то теперь нидерландский клуб планирует подписать украинского защитника на полноценной основе за небольшую сумму. Как сообщил журналист Бен Джейкобс, все стороны уверены, что сделка будет завершена уже в этом месяце.

Ранее Зинченко связывали с переходом в «Аякс» на правах аренды до окончания сезона, однако для этого необходимо было формально прекратить его действующее арендное соглашение между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом», которому принадлежат права на футболиста.

29-летний украинец выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Арсенала». В текущем сезоне Зинченко провел 10 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 млн евро.

трансферы Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ Бен Джейкобс
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
