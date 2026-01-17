Против родных канониров. Почему Зинченко оказался вне заявки Ноттингема

Украинский футболист Александр Зинченко не вошел в заявку Ноттингем Форест на матч АПЛ против Арсенала, который состоялся 17 января 2026 года.

Причина отсутствия украинца связана с условиями его арендного соглашения. Контракт украинца принадлежит Арсеналу, и по правилам аренды он не мог играть против своего «родного» клуба в этом поединке.

Несмотря на то, что Зинченко сыграл 10 матчей за Ноттингем в сезоне, его игровое время было ограничено. И в этом туре его не было в заявке из-за условий арендного соглашения.

Ранее появлялась информация, что Ноттингем Форест рассматривает возможность досрочного прекращения аренды Зинченко, так как он не входит в планы тренерского штаба и не имеет постоянного места в основе.

Матч 22-го тура Премьер-лиги между Ноттингемом и Арсеналом завершился вничью (0:0).

Статистика Александра Зинченко в Ноттингем Форест