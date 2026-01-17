Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
17.01.2026 19:30 – FT 0 : 0
Арсенал
Англия
17 января 2026, 21:28 | Обновлено 17 января 2026, 22:33
456
4

В Лондоне +7. Арсенал потерял очки, но увеличил отрыв от Ман Сити

Матч против Ноттингем Форест завершился со счетом 0:0

17 января 2026, 21:28 | Обновлено 17 января 2026, 22:33
456
4 Comments
В Лондоне +7. Арсенал потерял очки, но увеличил отрыв от Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом».

Игра состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась ничейным счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Несмотря на потерю очков в этой встрече, «канониры» увеличили отрыв от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке до 7 очков, ведь за несколько часов до этого «горожане» на выезде проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Александр Зинченко не мог сыграть за «Ноттингем Форест» в этом матче по условиям аренды из «Арсенала».

Английская Премьер-лига. 22-й тур, 17 января

Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0

