В Лондоне +7. Арсенал потерял очки, но увеличил отрыв от Ман Сити

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом».

Игра состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась ничейным счетом 0:0.

Несмотря на потерю очков в этой встрече, «канониры» увеличили отрыв от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке до 7 очков, ведь за несколько часов до этого «горожане» на выезде проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Александр Зинченко не мог сыграть за «Ноттингем Форест» в этом матче по условиям аренды из «Арсенала».

Английская Премьер-лига. 22-й тур, 17 января

Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0