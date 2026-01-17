В Лондоне +7. Арсенал потерял очки, но увеличил отрыв от Ман Сити
Матч против Ноттингем Форест завершился со счетом 0:0
В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом».
Игра состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась ничейным счетом 0:0.
Несмотря на потерю очков в этой встрече, «канониры» увеличили отрыв от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке до 7 очков, ведь за несколько часов до этого «горожане» на выезде проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:2).
Александр Зинченко не мог сыграть за «Ноттингем Форест» в этом матче по условиям аренды из «Арсенала».
Английская Премьер-лига. 22-й тур, 17 января
Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
It ends all square at The City Ground. pic.twitter.com/iTxcQW2a1j— Arsenal (@Arsenal) January 17, 2026
