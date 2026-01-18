17.01.2026 19:30 – FT 0 : 0
Англия18 января 2026, 01:54 |
40
0
Ноттингем – Арсенал – 0:0. Неожиданный итог на Сити Граунд. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26
18 января 2026, 01:54 |
40
0
17 января лондонский Арсенал расписал ничью с Ноттингемом Форест в выездном матче 22-го тура АПЛ 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Сити Граунд и завершился ничьей со счетом 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января
Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2026, 05:02 0
Бойко рассказал забавную историю, связанную с Дэвидом Гетте
Футбол | 17 января 2026, 20:50 20
Поддержите любую из редакций, получите фрибеты и претендуйте не только на Airpods, но и на PS5!
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Футбол | 17.01.2026, 05:14
Футбол | 18.01.2026, 00:31
Комментарии 0
Популярные новости
16.01.2026, 13:15 1
16.01.2026, 15:53 53
16.01.2026, 08:08 2
17.01.2026, 07:28 4
16.01.2026, 09:21 14
17.01.2026, 14:40 9
Биатлон
16.01.2026, 14:23 37