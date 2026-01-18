Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
17.01.2026 19:30 – FT 0 : 0
Арсенал
Англия
18 января 2026, 01:54
40
0

Ноттингем – Арсенал – 0:0. Неожиданный итог на Сити Граунд. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26

18 января 2026, 01:54
40
0
Ноттингем – Арсенал – 0:0. Неожиданный итог на Сити Граунд. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января лондонский Арсенал расписал ничью с Ноттингемом Форест в выездном матче 22-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сити Граунд и завершился ничьей со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января

Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0

Видеообзор матча

Арсенал Лондон Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
