Ноттингем Форест

В субботу, 17 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Ноттингем

Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне. За 21 тур Премьер-лиги «лесникам» удалось получить 21 зачетный пункт – такие результаты позволяют клубу находиться на 17-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 7 очков. С Кубка Англии команда вылетела на стадии 1/32 финала от «Рексгема».

В Лиге Европы «Ноттингему» удалось набрать 11 очков за 6 игр, позволяющих находиться на 11 месте турнирной таблицы. Расстояние от топ-8 пока составляет 2 балла.

Арсенал

В текущем сезоне коллектив Микеля Артеты демонстрирует отличные результаты. После 21 туров АПЛ «канониры» имеют на балансе 49 баллов и возглавляют турнирную таблицу. Расстояние от ближайших конкурентов пока составляет 6 очков. В Кубке Англии клуб выбил «Портсмут» и квалифицировался в 1/16 финала, а в Кубке лиги прошел в 1/2, где в 1-м матче победил «Челси» со счетом 2:3.

В Лиге чемпионов лондонцы также шагают уверенно – за 6 туров клуб набрал 18 баллов, благодаря которым уверенно лидирует в турнирной таблице.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Арсенал». На балансе команды 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

За последние 6 игр «Ноттингем» одержал всего 1 победу.

В последних 7 играх «Арсенал» лишь раз сохранил ворота сухими.

Беспроигрышная серия «Арсенала» длится уже 10 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Арсенала» с коэффициентом 1.58.