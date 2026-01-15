Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
17.01.2026 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 января 2026, 20:18 | Обновлено 15 января 2026, 20:19
80
0

Смотрите 17 января в 19:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 17 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Трансляция матча В эфире

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко смотреть онлайн Ноттингем Форест - Арсенал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
