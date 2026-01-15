17.01.2026 19:30 - : -
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 января в 19:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 17 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ноттингем Форест – АрсеналСмотреть трансляцию
|
