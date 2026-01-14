Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 января 2026, 01:51
ФОТО. Самая красивая судья в мире и любимица болельщиков

Агустина Лус Матрелла покоряет аргентинский футбол

ФОТО. Самая красивая судья в мире и любимица болельщиков
Instagram. Агустина Лус Матрелла

Агустина Лус Матрелла вошла в историю аргентинского футбола и одновременно покоряет болельщиков в соцсетях.

Она стала первой женщиной, обслужившей финал Региональной лиги Трес-Ломас, отработав решающий матч между «Атлетико Кенума» и «Атлетико Архентино» (1:0). Однако внимание к арбитру привлекла не только ее работа на поле, но и эффектные фото вне футбола, которые Матрелла публикует в Instagram. Снимки в бикини и стильных образах вызвали бурную реакцию подписчиков, щедрых на комплименты.

Комментируя финал, арбитр отметила, что за 90 минутами матча стоит огромный труд, и призналась, что спорт стал для нее «счастливым местом» ее в подростковом возрасте.

Став сертифицированным арбитром AFA два с половиной года назад, Матрелла продолжает прокладывать путь в южноамериканском футболе.

Максим Лапченко Источник: The Sun
