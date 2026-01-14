Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Капитан клуба Первой лиги завершил карьеру
Украина. Первая лига
14 января 2026, 09:51 | Обновлено 14 января 2026, 09:52
328
0

ОФИЦИАЛЬНО. Капитан клуба Первой лиги завершил карьеру

Олег Синегуб продолжит работать в структуре ЮКСА

14 января 2026, 09:51 | Обновлено 14 января 2026, 09:52
328
0
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан клуба Первой лиги завершил карьеру
ye.ua. Олег Синегуб

ЮКСА сообщила в официальных соцсетях клуба о том, что Олег Синегуб завершил игровую карьеру.

36-летний бывший футболист переходит на работу в клубную академию.

Синьогуб играл за ЮКСА с июля 2023 года. В составе «крестоносцев» он провёл 48 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. В большинстве этих игр Олег выходил на поле с капитанской повязкой.

Также за свою карьеру Синьогуб выступал за черкасский «Днепр», «Полтаву», «Ингулец», «Минай», ЛНЗ и несколько аматорских клубов.

По теме:
БАРАНОВ: «Для такого клуба, как Кудровка, всегда что-то есть впервые»
АНТОНЕНКО: «Футболисты отнеслись к задачам ответственно»
Клуб Первой лиги выступил с заявлением по поводу смены главного тренера
Олег Синегуб ЮКСА Тарасовка Днепр Черкассы Полтава Минай ЛНЗ Черкассы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК ЮКСА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров
Футбол | 14 января 2026, 02:22 5
Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров
Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров

Арбелоа не может рассчитывать на Мбаппе и других игроков

Клопп отреагировал на увольнение Алонсо и рассказал, возглавит ли Реал
Футбол | 13 января 2026, 16:49 1
Клопп отреагировал на увольнение Алонсо и рассказал, возглавит ли Реал
Клопп отреагировал на увольнение Алонсо и рассказал, возглавит ли Реал

Немецкий специалист сообщил, что не собирается возвращаться к тренерской работе

Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Бокс | 13.01.2026, 19:04
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Футбол | 14.01.2026, 07:00
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 21
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00 1
Бокс
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 5
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем