ОФИЦИАЛЬНО. Капитан клуба Первой лиги завершил карьеру

ЮКСА сообщила в официальных соцсетях клуба о том, что Олег Синегуб завершил игровую карьеру.

36-летний бывший футболист переходит на работу в клубную академию.

Синьогуб играл за ЮКСА с июля 2023 года. В составе «крестоносцев» он провёл 48 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. В большинстве этих игр Олег выходил на поле с капитанской повязкой.

Также за свою карьеру Синьогуб выступал за черкасский «Днепр», «Полтаву», «Ингулец», «Минай», ЛНЗ и несколько аматорских клубов.