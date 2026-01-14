Украина. Первая лига14 января 2026, 09:51 | Обновлено 14 января 2026, 09:52
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан клуба Первой лиги завершил карьеру
Олег Синегуб продолжит работать в структуре ЮКСА
ЮКСА сообщила в официальных соцсетях клуба о том, что Олег Синегуб завершил игровую карьеру.
36-летний бывший футболист переходит на работу в клубную академию.
Синьогуб играл за ЮКСА с июля 2023 года. В составе «крестоносцев» он провёл 48 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. В большинстве этих игр Олег выходил на поле с капитанской повязкой.
Также за свою карьеру Синьогуб выступал за черкасский «Днепр», «Полтаву», «Ингулец», «Минай», ЛНЗ и несколько аматорских клубов.
