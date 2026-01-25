Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. База Ворсклы пострадала от ночного обстрела
Украина. Первая лига
25 января 2026, 15:41 | Обновлено 25 января 2026, 15:42
Шахед прилетел по базе полтавского клуба

ФК Ворскла

Во время ночного обстрела Полтавы пострадал стадион «Молодежный» на тренировочной базе «Ворсклы».

Один из шахедов, выпущенных с территории российской федерации, прилетел по базе «зелено-белых».

В результате этого была повреждена инфраструктура на ее территории, из-за чего тренировочный процесс команд полтавского клуба претерпит существенные изменения.

На стадионе «Молодежный» проводили тренировки команды ФК «Ворскла», а в прошлом сезоне на нем играла свои домашние матчи в Первой лиге СК «Полтава».

Ранее сообщалось об увольнении спортивного директора «Ворсклы» и назначении нового

Фото последствий попадания выложили болельщики «Ворсклы» в своем телеграм-канале:

Ворскла Полтава Первая лига Украины российско-украинская война чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Telegram
Alexs
Яма. І шо? Нікому залатати?
-2
