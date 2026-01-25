ФОТО. База Ворсклы пострадала от ночного обстрела

Во время ночного обстрела Полтавы пострадал стадион «Молодежный» на тренировочной базе «Ворсклы».

Один из шахедов, выпущенных с территории российской федерации, прилетел по базе «зелено-белых».

В результате этого была повреждена инфраструктура на ее территории, из-за чего тренировочный процесс команд полтавского клуба претерпит существенные изменения.

На стадионе «Молодежный» проводили тренировки команды ФК «Ворскла», а в прошлом сезоне на нем играла свои домашние матчи в Первой лиге СК «Полтава».

Фото последствий попадания выложили болельщики «Ворсклы» в своем телеграм-канале: