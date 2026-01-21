ФОТО. Шокирующий факт дня: футболист стал отцом в 11 лет

В соцсетях обсуждают необычную семейную историю колумбийского футболиста Эдвина Кардоны.

Поводом стала публикация с его дочерью Аной Кардоной, которой недавно исполнился 21 год.

Аккаунт The Touchline напомнил шокирующий факт: Кардона стал отцом в 11 лет, тогда как сейчас ему всего 32. Эта информация вызвала бурную реакцию пользователей.

На фото Ана предстала взрослой и уверенной девушкой, а история футболиста быстро стала вирусной, собрав тысячи лайков и комментариев.