Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шокирующий факт дня: футболист стал отцом в 11 лет
Другие новости
21 января 2026, 22:00 |
1422
2

ФОТО. Шокирующий факт дня: футболист стал отцом в 11 лет

Невероятная история из колумбийского футбола

21 января 2026, 22:00 |
1422
2 Comments
ФОТО. Шокирующий факт дня: футболист стал отцом в 11 лет
X. Эдвин и Ана Кардона

В соцсетях обсуждают необычную семейную историю колумбийского футболиста Эдвина Кардоны.

Поводом стала публикация с его дочерью Аной Кардоной, которой недавно исполнился 21 год.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Аккаунт The Touchline напомнил шокирующий факт: Кардона стал отцом в 11 лет, тогда как сейчас ему всего 32. Эта информация вызвала бурную реакцию пользователей.

На фото Ана предстала взрослой и уверенной девушкой, а история футболиста быстро стала вирусной, собрав тысячи лайков и комментариев.

По теме:
ФОТО. Как живет Лионель Месси в США. Внутри дома в Майами
ФОТО. Футболистка Барселоны впечатлила фанов своими формами
«Беременность?»: Бражко и Квиткова снова взорвали Threads
фото lifestyle чемпионат Колумбии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Бокс | 21 января 2026, 07:49 0
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год

Марко Хук проведет второй бой за последние пять лет и выйдет на ринг 14 февраля

САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 21 января 2026, 10:05 10
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко

Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21.01.2026, 11:39
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Другие виды | 21.01.2026, 13:15
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
ВИДЕО. Еще одна номинация. Ванат может получить 2 трофея от ЛаЛиги в январе
Футбол | 21.01.2026, 20:43
ВИДЕО. Еще одна номинация. Ванат может получить 2 трофея от ЛаЛиги в январе
ВИДЕО. Еще одна номинация. Ванат может получить 2 трофея от ЛаЛиги в январе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly Kozak
Ранній Дон Хуан. В 11 років спокусив 14-річну дівчину. Добре, що не 18-річну, а то б мала звинувачення у розбещенні неповнолітнього.
Ответить
0
Serhii P.
Швидше, паспорт змінив, щоб з умовного 24-х річного гравця перетворитися у молодого та перспектвного 17-річного.
Ответить
-2
Популярные новости
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем