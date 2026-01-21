ФОТО. Шокирующий факт дня: футболист стал отцом в 11 лет
Невероятная история из колумбийского футбола
В соцсетях обсуждают необычную семейную историю колумбийского футболиста Эдвина Кардоны.
Поводом стала публикация с его дочерью Аной Кардоной, которой недавно исполнился 21 год.
Аккаунт The Touchline напомнил шокирующий факт: Кардона стал отцом в 11 лет, тогда как сейчас ему всего 32. Эта информация вызвала бурную реакцию пользователей.
На фото Ана предстала взрослой и уверенной девушкой, а история футболиста быстро стала вирусной, собрав тысячи лайков и комментариев.
🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Ana Cardona, the oldest daughter of Colombian footballer Edwin Cardona, has turned 21, while her father is only 32.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 21, 2026
Edwin Cardona was 11 years old when his girlfriend became pregnant at the age of 14. pic.twitter.com/rFNzKN5Y8L
