Рома в партнеры Довбику хочет подписать футболиста Шахтера

Римский клуб «Рома» готовится к усилению состава во время зимнего трансферного окна. По данным украинского журналиста Игоря Бурбаса, итальянцы интересуются фулбеком донецкого «Шахтера» Винисиусом Тобиасом.

Пока прямых переговоров между клубами еще не было, однако интерес «Ромы» свидетельствует о возможности появления новых трансферных планов в ближайшие месяцы.

В этом сезоне Винисиус Тобиас провел 25 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

Ранее «Рома» хотела подписать вингера «Шахтера» Кевина, но бразилец выбрал «Фулхэм».