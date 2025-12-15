Рома в партнеры Довбику хочет подписать футболиста Шахтера
«Волки» заинтересовались Винисиусом Тобиасом
Римский клуб «Рома» готовится к усилению состава во время зимнего трансферного окна. По данным украинского журналиста Игоря Бурбаса, итальянцы интересуются фулбеком донецкого «Шахтера» Винисиусом Тобиасом.
Пока прямых переговоров между клубами еще не было, однако интерес «Ромы» свидетельствует о возможности появления новых трансферных планов в ближайшие месяцы.
В этом сезоне Винисиус Тобиас провел 25 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.
Ранее «Рома» хотела подписать вингера «Шахтера» Кевина, но бразилец выбрал «Фулхэм».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер – о Стрельцове
Учитываем только основной раунд – на этот раз без «Динамо»