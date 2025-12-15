Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Рома в партнеры Довбику хочет подписать футболиста Шахтера
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 22:22
Рома в партнеры Довбику хочет подписать футболиста Шахтера

«Волки» заинтересовались Винисиусом Тобиасом

15 декабря 2025, 22:22 |
Рома в партнеры Довбику хочет подписать футболиста Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Вінісіус Тобіас

Римский клуб «Рома» готовится к усилению состава во время зимнего трансферного окна. По данным украинского журналиста Игоря Бурбаса, итальянцы интересуются фулбеком донецкого «Шахтера» Винисиусом Тобиасом.

Пока прямых переговоров между клубами еще не было, однако интерес «Ромы» свидетельствует о возможности появления новых трансферных планов в ближайшие месяцы.

В этом сезоне Винисиус Тобиас провел 25 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

Ранее «Рома» хотела подписать вингера «Шахтера» Кевина, но бразилец выбрал «Фулхэм».

По теме:
«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии
Александрия зимой попрощается с четырьмя опытными футболистами
Есть ли шанс на сделку? Известны детали интереса Динамо Бухарест к Бленуце
Рома Рим Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Винисиус Тобиас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
