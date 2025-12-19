Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
19 декабря 2025, 23:09
Мудрик ответил, что означает его загадочная публикация. Все ошиблись

Михаил вряд ли скоро вернется на поле

Мудрик ответил, что означает его загадочная публикация. Все ошиблись
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В пятницу, 19 декабря 2025 года, украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился загадочной Stories на своей странице в Instagram.

Болельщики восприняли эту публикацию как намек на возвращение на футбольное поле после годичной дисквалификации из-за допинг-дела, однако сам 24-летний футболист в комментарии для издания Legioners.ua заявил, что публикация не является намеком на хорошие новости.

Тем не менее, игрок заверил, что борьба продолжается.

Перед баном в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус Источник: Legioners.ua
