Йожеф САБО: «Сукин сын он. Вот гуляю по городу, должен дать 100 гривен»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о матче с «Ноа» и вспомнил ситуацию в стране.

«Посмотрел игру, слава Богу, свет был, а сейчас сижу в темноте. Читаю книги о Второй мировой, как люди тогда жили... И вот сейчас то же самое. Я не миллионер, жаловаться не на что, откровенно говоря, сумел заработать себе на нормальную пенсию, но ведь есть куча обездоленных. Вот гуляю по городу, то тому дам 100 гривен, то тому, но я не могу всем помочь... А чем занимается наше государство? Сучий сын этот Путин! Да, я отвлекся...

Поговорим о вчерашней игре. Первое, что хотел сказать – соперник у Динамо, откровенно говоря, был слабоват. Какая-то непонятная для меня армянская команда без армян.

Порадовало ли меня Динамо победой? Да, от души немного отдохнуло, но... Хотелось бы большего. Да, выиграли, а значит – молодцы. Посмотрим, что будет дальше. Ощущения не очень хорошие, потому что этот состав Динамо не потянет решать какие-то большие задачи, как по мне», – сказал Сабо.