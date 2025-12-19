Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Сукин сын он. Вот гуляю по городу, должен дать 100 гривен»
Лига конференций
19 декабря 2025, 23:42 |
1346
0

Бывший тренер «Динамо» – о матче против армян и бункерного диктатора

Йожеф САБО: «Сукин сын он. Вот гуляю по городу, должен дать 100 гривен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о матче с «Ноа» и вспомнил ситуацию в стране.

«Посмотрел игру, слава Богу, свет был, а сейчас сижу в темноте. Читаю книги о Второй мировой, как люди тогда жили... И вот сейчас то же самое. Я не миллионер, жаловаться не на что, откровенно говоря, сумел заработать себе на нормальную пенсию, но ведь есть куча обездоленных. Вот гуляю по городу, то тому дам 100 гривен, то тому, но я не могу всем помочь... А чем занимается наше государство? Сучий сын этот Путин! Да, я отвлекся...

Поговорим о вчерашней игре. Первое, что хотел сказать – соперник у Динамо, откровенно говоря, был слабоват. Какая-то непонятная для меня армянская команда без армян.

Порадовало ли меня Динамо победой? Да, от души немного отдохнуло, но... Хотелось бы большего. Да, выиграли, а значит – молодцы. Посмотрим, что будет дальше. Ощущения не очень хорошие, потому что этот состав Динамо не потянет решать какие-то большие задачи, как по мне», – сказал Сабо.

Йожеф Сабо Динамо Киев Ноа Ереван Лига конференций владимир путин (х..ло)
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
