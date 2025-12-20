Болонья – Интер – 1:1 (пен. 3:2). Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Суперкубка Италии 2025
19 декабря Болонья одолела Интер Милан и вышла в финал Суперкубка Италии 2025.
Основное время матча, который прошел на стадионе в Эр-Рияде, завершилось со счетом 1:1. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказались красно-черные – 3:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Суперкубок Италии 2025. 1/2 финала, 19 декабря
Болонья – Интер – 1:1 (пен. 3:2)
Голы: Орсолини, 35 (пен.) – Тюрам, 2
Серия пенальти: Лаутаро Мартинес (0:1), Л. Фергюсон (1:1), Бастони (1:1), Моро (1:1), Барелла (1:1), Миранда (1:1), Бонни (1:1), Роу (2:1), Де Врей (2:2), Иммобиле (3:2)
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил вряд ли скоро вернется на поле
На украинского вингера нацелился «Актобе»