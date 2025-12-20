19 декабря Болонья одолела Интер Милан и вышла в финал Суперкубка Италии 2025.

Основное время матча, который прошел на стадионе в Эр-Рияде, завершилось со счетом 1:1. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказались красно-черные – 3:2.

Суперкубок Италии 2025. 1/2 финала, 19 декабря

Болонья – Интер – 1:1 (пен. 3:2)

Голы: Орсолини, 35 (пен.) – Тюрам, 2

Серия пенальти: Лаутаро Мартинес (0:1), Л. Фергюсон (1:1), Бастони (1:1), Моро (1:1), Барелла (1:1), Миранда (1:1), Бонни (1:1), Роу (2:1), Де Врей (2:2), Иммобиле (3:2)

Видеообзор матча