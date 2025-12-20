Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болонья – Интер – 1:1 (пен. 3:2). Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов
Суперкубок Италии
Болонья
19.12.2025 21:00 – FT 1 : 1
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Интер Милан
Италия
Болонья – Интер – 1:1 (пен. 3:2). Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Суперкубка Италии 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря Болонья одолела Интер Милан и вышла в финал Суперкубка Италии 2025.

Основное время матча, который прошел на стадионе в Эр-Рияде, завершилось со счетом 1:1. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказались красно-черные – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Суперкубок Италии 2025. 1/2 финала, 19 декабря

Болонья – Интер – 1:1 (пен. 3:2)

Голы: Орсолини, 35 (пен.) – Тюрам, 2

Серия пенальти: Лаутаро Мартинес (0:1), Л. Фергюсон (1:1), Бастони (1:1), Моро (1:1), Барелла (1:1), Миранда (1:1), Бонни (1:1), Роу (2:1), Де Врей (2:2), Иммобиле (3:2)

Видеообзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Болонья).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Стефан де Врей (Интер Милан).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Роу (Болонья).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Фергюсон (Болонья).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Алессандро Бастони.
По теме:
Португалия – Украина – 1:1. Первый товарищеский матч. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Боруссия М – 2:0. Уверенно и на классе. Видео голов и обзор
Болонья в серии пенальти выбила Интер и вышла в финал Суперкубка Италии
Болонья Интер Милан пенальти Суперкубок Италии по футболу серия пенальти Чиро Иммобиле Риккардо Орсолини Маркус Тюрам Болонья - Интер видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
