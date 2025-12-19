Болонья – Интер. Полуфинал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 19 декабря в 21:00 полуфинальный матч в саудовском Эр-Рияде
19 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Италии.
Болонья и Интер сыграют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.
В турнире в Саудовской Аравии принимают участие 4 итальянских клуба:
- Наполи (чемпион Италии), Болонья (победитель Кубка Италии), Интер (вице-чемпион), Милан (финалист Кубка)
Днем ранее в другом полуфинале Наполи переиграл Милан (2:0). Финал пройдет 22 декабря, также в Эр-Рияде.
Суперкубок Италии 2025. Сетка турнира
