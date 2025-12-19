Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Болонья – Интер. Полуфинал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE
Суперкубок Италии
Болонья
19.12.2025 21:00 - : -
Интер Милан
Италия
19 декабря 2025, 16:57 | Обновлено 19 декабря 2025, 16:59
Болонья – Интер. Полуфинал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 декабря в 21:00 полуфинальный матч в саудовском Эр-Рияде

ФК Болонья

19 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Италии.

Болонья и Интер сыграют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире в Саудовской Аравии принимают участие 4 итальянских клуба:

  • Наполи (чемпион Италии), Болонья (победитель Кубка Италии), Интер (вице-чемпион), Милан (финалист Кубка)

Днем ранее в другом полуфинале Наполи переиграл Милан (2:0). Финал пройдет 22 декабря, также в Эр-Рияде.

Суперкубок Италии 2025. Сетка турнира

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Болонья – Интер
Трансляция матча В эфире

Суперкубок Италии по футболу Болонья - Интер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
