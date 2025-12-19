19 декабря на Аль-Авваль Парк пройдет матч полуфинала Суперкубка Италии, в котором Болонья встретится с Интером. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Болонья

Команда выстрелила в позапрошлом сезоне, вдруг поднявшись на пятое место - оно позволило даже в Лиге чемпионов сыграть. Но уже без автора успехов, Тиаго Мотты, что отправился тренировать Ювентус. Без него не блеснули на международном уровне и откатились на девятую позицию в Серии А. Впрочем, Итальяно перекрыл это все за счет победы в кубке.

Это дало возможность сыграть в Лиге Европы, где у итальянцев после шести туров три победы и одиннадцать очков. Продолжается и борьба в новом кубковом розыгрыше - в начале декабря там выбили Парму. Еще и в Серии А получилось закрепиться в верхней трети таблицы, побеждая в половине матчей. Даже после 0:1 с дома с Ювентусом удается идти шестыми - как раз выше теперь разместился недавний обидчик.

Интер

Клуб после бегства Конте, в ухудшившихся финансовых условиях, сделал ставку на Симоне Индзаги. И тот показывал отличные результаты, а в 2024-м при комфортном отрыве выиграл скудетто. Казалось, что весной и его защитят, и еще пару титулов возьмут. Но в итоге не победили вообще нигде, а последним поединком для тренере были ужасные 0:5 с ПСЖ.

После этого в Милане главным тренером стал Киву. Он не особенно впечатлял на старте этой главы своей карьеры, летом на клубном чемпионате мира. Но потом, в полноценном новом сезоне, его подопечные показывают не безупречные, но хорошие результаты. В Лиге чемпионов итальянцы досрочно вышли в плей-офф, правда, в декабре там уступили дома Ливерпулю. Зато в Серии А, наоборот, подкараулив осечки конкурентов, по итогам прошлого тура вырвались в единоличные лидеры!

Статистика личных встреч

Болонья выиграла два из пяти крайних очных матчей в Серии А при единственном поражении там, и два года назад в кубке прошли гранда в Милане.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом номинальных гостей. Они и правда куда опытнее в таком формате - ставим на победу Мартинеса и компании в основное время (коэффициент - 1,69).