Болонья в серии пенальти выбила Интер и вышла в финал Суперкубка Италии

Болонья пробилась в финал Суперкубка Италии 2025.

В полуфинале турнира красно-синие переиграли миланский Интер в серии послематчевых пенальти.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. У нерадзурри забил Маркус Тюрам на второй минуте, а у Болоньи на 35-й счет сравнял Рикардо Оросолини, который реализовал пенальти.

11-метровые точнее пробили игроки Болоньи – 3:2. Решающий удар нанес известный 35-летний итальянский форвард Чиро Иммобиле.

В финале Суперкубка Италии Болонья поборется против Наполи, который днем ранее одолел Милан (2:0). Решающий поединок турнира, матчи которого проходят на стадионе King Saud University в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), запланирован на 22 декабря.

Суперкубок Италии 2025. 1/2 финала, 19 декабря

Болонья – Интер – 1:1 (пен. 3:2)

Голы: Орсолини, 35 (пен.) – Тюрам, 2

Серия пенальти: Лаутаро Мартинес (0:1), Л. Фергюсон (1:1), Бастони (1:1), Моро (1:1), Барелла (1:1), Миранда (1:1), Бонни (1:1), Роу (2:1), Де Врей (2:2), Иммобиле (3:2)

Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Эмиль Хольм, Торбьорн Хеггем, Джон Лукуми, Никола Моро, Томмазо Побега (Льюис Фергюсон, 75), Федерико Бернардески (Джонатан Роу, 40), Сантьяго Кастро (Чиро Иммобиле, 75), Риккардо Орсолини (Николо Камбьяги, 63), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 75)

Интер Милан: Жозеп Мартинес, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Янн Биссек, Петр Зелински (Петар Сучич, 86), Николо Барелла, Маркус Тюрам (Лаутаро Мартинес, 71), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 71), Анж-Йоан Бонни, Луис Энрике (Анди Диуф, 71)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine