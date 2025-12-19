Какой пещерный стыд. Костюка раскритиковали за сексистское высказывание

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк подвергся критике после сексистского высказывания.

В ответ на вопрос журналистки об интенсивности игры его команды в матче против «Ноа» (2:0) в 6-м туре Лиги конференций Костюк сказал:

«Видите, вы женщина, а уже разбираетесь в интенсивности как специалист. Это не совершенный футбол, к которому мы стремимся, но я рад тому, что игроки прислушиваются и они сами между собой разговаривают на эти темы. Говорят, что если они играют в этот футбол, то он приносит результат.

Не мои слова, говорят: игра забывается, а результат остается. Нам сегодня нужно было с хорошим настроением уйти в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться эмоционально к следующей части сезона».

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк, реагируя на слова Костюка, написал: «Какой пещерный стыд».