  4. Какой пещерный стыд. Костюка раскритиковали за сексистское высказывание
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 20:43 | Обновлено 19 декабря 2025, 20:47
1847
2

Коуч Динамо сказал журналистке: «Вы женщина, а уже разбираетесь как специалист»

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк подвергся критике после сексистского высказывания.

В ответ на вопрос журналистки об интенсивности игры его команды в матче против «Ноа» (2:0) в 6-м туре Лиги конференций Костюк сказал:

«Видите, вы женщина, а уже разбираетесь в интенсивности как специалист. Это не совершенный футбол, к которому мы стремимся, но я рад тому, что игроки прислушиваются и они сами между собой разговаривают на эти темы. Говорят, что если они играют в этот футбол, то он приносит результат.

Не мои слова, говорят: игра забывается, а результат остается. Нам сегодня нужно было с хорошим настроением уйти в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться эмоционально к следующей части сезона».

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк, реагируя на слова Костюка, написал: «Какой пещерный стыд».

Игорь Костюк Динамо Киев Дмитрий Бабелюк Лига конференций Динамо - Ноа Ноа Ереван сексизм
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
AK.228
Мда… 
Ответить
-1
Richard Lewis
Який сором 
Ответить
-1
