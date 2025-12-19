Какой пещерный стыд. Костюка раскритиковали за сексистское высказывание
Коуч Динамо сказал журналистке: «Вы женщина, а уже разбираетесь как специалист»
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк подвергся критике после сексистского высказывания.
В ответ на вопрос журналистки об интенсивности игры его команды в матче против «Ноа» (2:0) в 6-м туре Лиги конференций Костюк сказал:
«Видите, вы женщина, а уже разбираетесь в интенсивности как специалист. Это не совершенный футбол, к которому мы стремимся, но я рад тому, что игроки прислушиваются и они сами между собой разговаривают на эти темы. Говорят, что если они играют в этот футбол, то он приносит результат.
Не мои слова, говорят: игра забывается, а результат остается. Нам сегодня нужно было с хорошим настроением уйти в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться эмоционально к следующей части сезона».
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк, реагируя на слова Костюка, написал: «Какой пещерный стыд».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
36-летний хавбек провел 100-й матч в еврокубках за «Динамо»
«Бешикташ» активизировал усилия по трансферу украинца