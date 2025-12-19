«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина

Испанский журналист Роберто Гомес раскритиковал игру мадридского «Реала» в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Талаверой» (3:2).

«Как грустно, как обидно, что мадридский «Реал», величайшая команда мира, зависит от одного блестящего момента, от Андрея Лунина, который сделал этот сейв (на 90+3-й минуте украинский вратарь достал мяч из угла ворот после удара головой соперника – прим.).

Эта ситуация жалкая. Последние 25 минут матча с Родриго Гоэсом, Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом на поле были абсолютно позорными», – сказал Гомес в эфире программы ElDesmarque Madrugada.

Ранее испанский журналист Хуанма Кастаньо заявил, что слова Лунина звучат сильнее, чем заявления главного тренера «Реала» Хаби Алонсо.