Боруссия Д – Боруссия М – 2:0. Уверенно и на классе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Бундеслиги
В пятницу, 19 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и менхенгладбахской «Боруссией».
Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Шмели» заработали 3 очка благодаря голам Юлиана Брандта и Максимилиана Байера, а соперникам позволили пробить в створ собственных ворот только один раз.
Бундеслига 2025/26. 15-й тур, 19 декабря
Боруссия Д – Боруссия М – 2:0
Голы: Брандт, 10, Байер, 90+7
SIIIIIIEEEEEEG! IST DAS WICHTIG! 😍 pic.twitter.com/iPan4wYxVz— Borussia Dortmund (@BVB) December 19, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нерадзурри потерпели поражение в полуфинале турнира, который проходит в Эр-Рияде
Богдан показал лучший результат среди украинцев