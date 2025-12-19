Боруссия Д – Боруссия М – 2:0. Уверенно и на классе. Видео голов и обзор

В пятницу, 19 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и менхенгладбахской «Боруссией».

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Шмели» заработали 3 очка благодаря голам Юлиана Брандта и Максимилиана Байера, а соперникам позволили пробить в створ собственных ворот только один раз.

Бундеслига 2025/26. 15-й тур, 19 декабря

Боруссия Д – Боруссия М – 2:0

Голы: Брандт, 10, Байер, 90+7