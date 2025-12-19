Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Боруссия Д – Боруссия М – 2:0. Уверенно и на классе. Видео голов и обзор
Чемпионат Германии
Боруссия Д
19.12.2025 21:30 – FT 2 : 0
Боруссия М
Германия
19 декабря 2025, 23:37 | Обновлено 20 декабря 2025, 00:19
Боруссия Д – Боруссия М – 2:0. Уверенно и на классе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Бундеслиги

Боруссия Д – Боруссия М – 2:0. Уверенно и на классе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 19 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и менхенгладбахской «Боруссией».

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Шмели» заработали 3 очка благодаря голам Юлиана Брандта и Максимилиана Байера, а соперникам позволили пробить в створ собственных ворот только один раз.

Бундеслига 2025/26. 15-й тур, 19 декабря

Боруссия Д – Боруссия М – 2:0

Голы: Брандт, 10, Байер, 90+7

Португалия – Украина – 1:1. Первый товарищеский матч. Видео голов и обзор
Болонья – Интер – 1:1 (пен. 3:2). Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов
Дортмунд и Менхенгладбах провели Боруссия-дерби с голом на 90+7-й минуте
Боруссия Дортмунд Бундеслига Боруссия Менхенгладбах чемпионат Германии по футболу Боруссия Д - Боруссия М Юлиан Брандт Максимилиан Байер видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
