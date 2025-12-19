Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Боруссия Д
19.12.2025 21:30 - : -
Боруссия М
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
19 декабря 2025, 19:01 | Обновлено 19 декабря 2025, 19:21
272
0

Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 19 декабря и начнется в 21:30 по Киеву

19 декабря 2025, 19:01 | Обновлено 19 декабря 2025, 19:21
272
0
Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря на Сигнал Идуна Парк пройдет матч 15-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором Боруссия Дортмунд встретится с Боруссия Менхенгладбах. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда всегда старается быть главным конкурентом для Баварии. Но решение сделать ставку на Нури Шахина чуть не обернулась полным провалом в прошлом сезоне. Точнее, тогда помогла смена его на Нико Ковача, что все-таки ухитрился весной забраться на итоговое четвертое место в Бундеслиге.

Это позволило снова сыграть в Лиге чемпионов. Там немцы выиграли половину из шести сыгранных матчей и набрали уже одиннадцать очков. Но при этом в кубке уступили уже дома Байеру. А в Бундеслиге в прошлом туре закончили только ничьей 1:1 с Фрайбургом. Таким образом, упустили шанс футболисты вернуться на чистое второе место - на данный момент у них те же 29 очков, что и у РБ Лейпцига.

Боруссия Менхенгладбах

Клуб имеет славную историю и относительно недавние успехи. Так что и амбиции тут соответствующие. Но последние годы не задались. В прошлом сезоне не сработала ставка на Сеоане, что со своими подопечными закончил ниже экватора таблицы, на десятом месте. Но расстались с Георардо только после того, как уже в новом сезоне не получалось никак выиграть.

Пока искали нового наставника, исполнять обязанности поставили Полански - а тот сразу начал выигрывать у всех подряд. Так что не удивительно, что Ойгену выдали полноценный контракт как главного тренера. По иронии, как раз после этого, к зиме, результаты упали. И в кубке вылетели, дома проиграв Санкт-Паули, и в прошлом туре закончил 1:3 с Вольфсбургом, и тоже на своем поле.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках только однажды, дома в декабре прошлого года, Менхенгладбах взял ничью, проиграв остальные матчи одноклубникам на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от гостей. Те, кажется, утратили импульс - ставим на то, что хозяева выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
19 декабря 2025 -
21:30
Боруссия М
Фора Боруссии Д (-1) 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Манчестер Сити – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Валенсия – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Болонья – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Боруссия Менхенгладбах Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Боруссия М чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Футбол | 19 декабря 2025, 14:57 4
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ

Французский вратарь не собирается сидеть на скамейке запасных

Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 19 декабря 2025, 10:07 4
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол

Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря

Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Футбол | 19.12.2025, 11:01
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 19.12.2025, 13:14
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Прощальное фото. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой
Футбол | 19.12.2025, 19:40
Прощальное фото. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой
Прощальное фото. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
18.12.2025, 05:22 3
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 62
Футбол
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
18.12.2025, 12:34 3
Другие виды
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем