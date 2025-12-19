Дортмунд и Менхенгладбах провели Боруссия-дерби с голом на 90+7-й минуте
Поединок 15-го тура Бундеслиги завершился со счетом 2:0 в пользу черно-желтых
19 декабря Боруссия Дортмунд переиграл Боруссию Менхенгладбах в матче 15-го тура Бундеслиги 2025/26.
Боруссия-дерби прошло на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершилась со счетом 2:0 в пользу черно-желтых.
Голами за подопечных Нико Ковача отличились Юлиан Брандт и Максимилиан Байер – Максимилиан поставил точку на 90+7-й минуте.
Благодаря этой победе Боруссия Д набрала 32 очка и в таблице чемпионата Германии идет на втором место после Баварии (38).
Боруссия М проводит посредственный сезон – «прусси» с 16 баллами располагается на 11-й позиции.
Бундеслига 2025/26. 15-й тур, 19 декабря
Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах – 2:0
Голы: Брандт, 10, Байер, 90+7
Таблица Бундеслиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|14
|12
|2
|0
|51 - 11
|21.12.25 18:30 Хайденхайм - Бавария14.12.25 Бавария 2:2 Майнц06.12.25 Штутгарт 0:5 Бавария29.11.25 Бавария 3:1 Санкт-Паули22.11.25 Бавария 6:2 Фрайбург08.11.25 Унион Берлин 2:2 Бавария
|38
|2
|Боруссия Д
|15
|9
|5
|1
|26 - 12
|09.01.26 21:30 Айнтрахт Ф - Боруссия Д19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М14.12.25 Фрайбург 1:1 Боруссия Д07.12.25 Боруссия Д 2:0 Хоффенхайм29.11.25 Байер 1:2 Боруссия Д22.11.25 Боруссия Д 3:3 Штутгарт
|32
|3
|РБ Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|20.12.25 19:30 РБ Лейпциг - Байер12.12.25 Унион Берлин 3:1 РБ Лейпциг06.12.25 РБ Лейпциг 6:0 Айнтрахт Ф28.11.25 Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг23.11.25 РБ Лейпциг 2:0 Вердер08.11.25 Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг
|29
|4
|Байер
|14
|8
|2
|4
|30 - 19
|20.12.25 19:30 РБ Лейпциг - Байер13.12.25 Байер 2:0 Кельн06.12.25 Аугсбург 2:0 Байер29.11.25 Байер 1:2 Боруссия Д22.11.25 Вольфсбург 1:3 Байер08.11.25 Байер 6:0 Хайденхайм
|26
|5
|Хоффенхайм
|14
|8
|2
|4
|29 - 20
|20.12.25 16:30 Штутгарт - Хоффенхайм13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург07.12.25 Боруссия Д 2:0 Хоффенхайм29.11.25 Хоффенхайм 3:0 Аугсбург21.11.25 Майнц 1:1 Хоффенхайм08.11.25 Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг
|26
|6
|Штутгарт
|14
|8
|1
|5
|25 - 22
|20.12.25 16:30 Штутгарт - Хоффенхайм14.12.25 Вердер 0:4 Штутгарт06.12.25 Штутгарт 0:5 Бавария30.11.25 Гамбург 2:1 Штутгарт22.11.25 Боруссия Д 3:3 Штутгарт09.11.25 Штутгарт 3:2 Аугсбург
|25
|7
|Айнтрахт Ф
|14
|7
|3
|4
|29 - 29
|20.12.25 16:30 Гамбург - Айнтрахт Ф13.12.25 Айнтрахт Ф 1:0 Аугсбург06.12.25 РБ Лейпциг 6:0 Айнтрахт Ф30.11.25 Айнтрахт Ф 1:1 Вольфсбург22.11.25 Кельн 3:4 Айнтрахт Ф09.11.25 Айнтрахт Ф 1:0 Майнц
|24
|8
|Унион Берлин
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|20.12.25 16:30 Кельн - Унион Берлин12.12.25 Унион Берлин 3:1 РБ Лейпциг06.12.25 Вольфсбург 3:1 Унион Берлин29.11.25 Унион Берлин 1:2 Хайденхайм23.11.25 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин08.11.25 Унион Берлин 2:2 Бавария
|18
|9
|Фрайбург
|14
|4
|5
|5
|21 - 23
|20.12.25 16:30 Вольфсбург - Фрайбург14.12.25 Фрайбург 1:1 Боруссия Д06.12.25 Хайденхайм 2:1 Фрайбург30.11.25 Фрайбург 4:0 Майнц22.11.25 Бавария 6:2 Фрайбург09.11.25 Фрайбург 2:1 Санкт-Паули
|17
|10
|Кельн
|14
|4
|4
|6
|22 - 23
|20.12.25 16:30 Кельн - Унион Берлин13.12.25 Байер 2:0 Кельн06.12.25 Кельн 1:1 Санкт-Паули29.11.25 Вердер 1:1 Кельн22.11.25 Кельн 3:4 Айнтрахт Ф08.11.25 Боруссия М 3:1 Кельн
|16
|11
|Боруссия М
|15
|4
|4
|7
|18 - 24
|11.01.26 16:30 Боруссия М - Аугсбург19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М13.12.25 Боруссия М 1:3 Вольфсбург05.12.25 Майнц 0:1 Боруссия М28.11.25 Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг22.11.25 Хайденхайм 0:3 Боруссия М
|16
|12
|Вердер
|14
|4
|4
|6
|18 - 28
|20.12.25 16:30 Аугсбург - Вердер14.12.25 Вердер 0:4 Штутгарт07.12.25 Гамбург 3:2 Вердер29.11.25 Вердер 1:1 Кельн23.11.25 РБ Лейпциг 2:0 Вердер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург
|16
|13
|Вольфсбург
|14
|4
|3
|7
|20 - 24
|20.12.25 16:30 Вольфсбург - Фрайбург13.12.25 Боруссия М 1:3 Вольфсбург06.12.25 Вольфсбург 3:1 Унион Берлин30.11.25 Айнтрахт Ф 1:1 Вольфсбург22.11.25 Вольфсбург 1:3 Байер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург
|15
|14
|Гамбург
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|20.12.25 16:30 Гамбург - Айнтрахт Ф13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург07.12.25 Гамбург 3:2 Вердер30.11.25 Гамбург 2:1 Штутгарт22.11.25 Аугсбург 1:0 Гамбург08.11.25 Гамбург 1:1 Боруссия Д
|15
|15
|Аугсбург
|14
|4
|1
|9
|17 - 28
|20.12.25 16:30 Аугсбург - Вердер13.12.25 Айнтрахт Ф 1:0 Аугсбург06.12.25 Аугсбург 2:0 Байер29.11.25 Хоффенхайм 3:0 Аугсбург22.11.25 Аугсбург 1:0 Гамбург09.11.25 Штутгарт 3:2 Аугсбург
|13
|16
|Санкт-Паули
|14
|3
|2
|9
|13 - 26
|21.12.25 16:30 Майнц - Санкт-Паули13.12.25 Санкт-Паули 2:1 Хайденхайм06.12.25 Кельн 1:1 Санкт-Паули29.11.25 Бавария 3:1 Санкт-Паули23.11.25 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин09.11.25 Фрайбург 2:1 Санкт-Паули
|11
|17
|Хайденхайм
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|21.12.25 18:30 Хайденхайм - Бавария13.12.25 Санкт-Паули 2:1 Хайденхайм06.12.25 Хайденхайм 2:1 Фрайбург29.11.25 Унион Берлин 1:2 Хайденхайм22.11.25 Хайденхайм 0:3 Боруссия М08.11.25 Байер 6:0 Хайденхайм
|11
|18
|Майнц
|14
|1
|4
|9
|13 - 26
|21.12.25 16:30 Майнц - Санкт-Паули14.12.25 Бавария 2:2 Майнц05.12.25 Майнц 0:1 Боруссия М30.11.25 Фрайбург 4:0 Майнц21.11.25 Майнц 1:1 Хоффенхайм09.11.25 Айнтрахт Ф 1:0 Майнц
|7
События матча
