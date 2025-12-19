Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Чемпионат Германии
Боруссия Д
19.12.2025 21:30 – FT 2 : 0
Боруссия М
Германия
19 декабря 2025, 23:35 | Обновлено 20 декабря 2025, 00:23
Дортмунд и Менхенгладбах провели Боруссия-дерби с голом на 90+7-й минуте

Поединок 15-го тура Бундеслиги завершился со счетом 2:0 в пользу черно-желтых

19 декабря 2025, 23:35 | Обновлено 20 декабря 2025, 00:23
Дортмунд и Менхенгладбах провели Боруссия-дерби с голом на 90+7-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря Боруссия Дортмунд переиграл Боруссию Менхенгладбах в матче 15-го тура Бундеслиги 2025/26.

Боруссия-дерби прошло на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершилась со счетом 2:0 в пользу черно-желтых.

Голами за подопечных Нико Ковача отличились Юлиан Брандт и Максимилиан Байер – Максимилиан поставил точку на 90+7-й минуте.

Благодаря этой победе Боруссия Д набрала 32 очка и в таблице чемпионата Германии идет на втором место после Баварии (38).

Боруссия М проводит посредственный сезон – «прусси» с 16 баллами располагается на 11-й позиции.

Бундеслига 2025/26. 15-й тур, 19 декабря

Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах – 2:0

Голы: Брандт, 10, Байер, 90+7

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча

Таблица Бундеслиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 14 12 2 0 51 - 11 21.12.25 18:30 Хайденхайм - Бавария14.12.25 Бавария 2:2 Майнц06.12.25 Штутгарт 0:5 Бавария29.11.25 Бавария 3:1 Санкт-Паули22.11.25 Бавария 6:2 Фрайбург08.11.25 Унион Берлин 2:2 Бавария 38
2 Боруссия Д 15 9 5 1 26 - 12 09.01.26 21:30 Айнтрахт Ф - Боруссия Д19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М14.12.25 Фрайбург 1:1 Боруссия Д07.12.25 Боруссия Д 2:0 Хоффенхайм29.11.25 Байер 1:2 Боруссия Д22.11.25 Боруссия Д 3:3 Штутгарт 32
3 РБ Лейпциг 14 9 2 3 29 - 16 20.12.25 19:30 РБ Лейпциг - Байер12.12.25 Унион Берлин 3:1 РБ Лейпциг06.12.25 РБ Лейпциг 6:0 Айнтрахт Ф28.11.25 Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг23.11.25 РБ Лейпциг 2:0 Вердер08.11.25 Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг 29
4 Байер 14 8 2 4 30 - 19 20.12.25 19:30 РБ Лейпциг - Байер13.12.25 Байер 2:0 Кельн06.12.25 Аугсбург 2:0 Байер29.11.25 Байер 1:2 Боруссия Д22.11.25 Вольфсбург 1:3 Байер08.11.25 Байер 6:0 Хайденхайм 26
5 Хоффенхайм 14 8 2 4 29 - 20 20.12.25 16:30 Штутгарт - Хоффенхайм13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург07.12.25 Боруссия Д 2:0 Хоффенхайм29.11.25 Хоффенхайм 3:0 Аугсбург21.11.25 Майнц 1:1 Хоффенхайм08.11.25 Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг 26
6 Штутгарт 14 8 1 5 25 - 22 20.12.25 16:30 Штутгарт - Хоффенхайм14.12.25 Вердер 0:4 Штутгарт06.12.25 Штутгарт 0:5 Бавария30.11.25 Гамбург 2:1 Штутгарт22.11.25 Боруссия Д 3:3 Штутгарт09.11.25 Штутгарт 3:2 Аугсбург 25
7 Айнтрахт Ф 14 7 3 4 29 - 29 20.12.25 16:30 Гамбург - Айнтрахт Ф13.12.25 Айнтрахт Ф 1:0 Аугсбург06.12.25 РБ Лейпциг 6:0 Айнтрахт Ф30.11.25 Айнтрахт Ф 1:1 Вольфсбург22.11.25 Кельн 3:4 Айнтрахт Ф09.11.25 Айнтрахт Ф 1:0 Майнц 24
8 Унион Берлин 14 5 3 6 19 - 23 20.12.25 16:30 Кельн - Унион Берлин12.12.25 Унион Берлин 3:1 РБ Лейпциг06.12.25 Вольфсбург 3:1 Унион Берлин29.11.25 Унион Берлин 1:2 Хайденхайм23.11.25 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин08.11.25 Унион Берлин 2:2 Бавария 18
9 Фрайбург 14 4 5 5 21 - 23 20.12.25 16:30 Вольфсбург - Фрайбург14.12.25 Фрайбург 1:1 Боруссия Д06.12.25 Хайденхайм 2:1 Фрайбург30.11.25 Фрайбург 4:0 Майнц22.11.25 Бавария 6:2 Фрайбург09.11.25 Фрайбург 2:1 Санкт-Паули 17
10 Кельн 14 4 4 6 22 - 23 20.12.25 16:30 Кельн - Унион Берлин13.12.25 Байер 2:0 Кельн06.12.25 Кельн 1:1 Санкт-Паули29.11.25 Вердер 1:1 Кельн22.11.25 Кельн 3:4 Айнтрахт Ф08.11.25 Боруссия М 3:1 Кельн 16
11 Боруссия М 15 4 4 7 18 - 24 11.01.26 16:30 Боруссия М - Аугсбург19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М13.12.25 Боруссия М 1:3 Вольфсбург05.12.25 Майнц 0:1 Боруссия М28.11.25 Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг22.11.25 Хайденхайм 0:3 Боруссия М 16
12 Вердер 14 4 4 6 18 - 28 20.12.25 16:30 Аугсбург - Вердер14.12.25 Вердер 0:4 Штутгарт07.12.25 Гамбург 3:2 Вердер29.11.25 Вердер 1:1 Кельн23.11.25 РБ Лейпциг 2:0 Вердер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург 16
13 Вольфсбург 14 4 3 7 20 - 24 20.12.25 16:30 Вольфсбург - Фрайбург13.12.25 Боруссия М 1:3 Вольфсбург06.12.25 Вольфсбург 3:1 Унион Берлин30.11.25 Айнтрахт Ф 1:1 Вольфсбург22.11.25 Вольфсбург 1:3 Байер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург 15
14 Гамбург 14 4 3 7 15 - 24 20.12.25 16:30 Гамбург - Айнтрахт Ф13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург07.12.25 Гамбург 3:2 Вердер30.11.25 Гамбург 2:1 Штутгарт22.11.25 Аугсбург 1:0 Гамбург08.11.25 Гамбург 1:1 Боруссия Д 15
15 Аугсбург 14 4 1 9 17 - 28 20.12.25 16:30 Аугсбург - Вердер13.12.25 Айнтрахт Ф 1:0 Аугсбург06.12.25 Аугсбург 2:0 Байер29.11.25 Хоффенхайм 3:0 Аугсбург22.11.25 Аугсбург 1:0 Гамбург09.11.25 Штутгарт 3:2 Аугсбург 13
16 Санкт-Паули 14 3 2 9 13 - 26 21.12.25 16:30 Майнц - Санкт-Паули13.12.25 Санкт-Паули 2:1 Хайденхайм06.12.25 Кельн 1:1 Санкт-Паули29.11.25 Бавария 3:1 Санкт-Паули23.11.25 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин09.11.25 Фрайбург 2:1 Санкт-Паули 11
17 Хайденхайм 14 3 2 9 13 - 30 21.12.25 18:30 Хайденхайм - Бавария13.12.25 Санкт-Паули 2:1 Хайденхайм06.12.25 Хайденхайм 2:1 Фрайбург29.11.25 Унион Берлин 1:2 Хайденхайм22.11.25 Хайденхайм 0:3 Боруссия М08.11.25 Байер 6:0 Хайденхайм 11
18 Майнц 14 1 4 9 13 - 26 21.12.25 16:30 Майнц - Санкт-Паули14.12.25 Бавария 2:2 Майнц05.12.25 Майнц 0:1 Боруссия М30.11.25 Фрайбург 4:0 Майнц21.11.25 Майнц 1:1 Хоффенхайм09.11.25 Айнтрахт Ф 1:0 Майнц 7
Полная таблица

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Боруссия Д), асcист Фабиу Силва.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д), асcист Никлас Зюле.
Боруссия Менхенгладбах Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Боруссия М Бундеслига чемпионат Германии по футболу Максимилиан Байер Юлиан Брандт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
