Дортмунд и Менхенгладбах провели Боруссия-дерби с голом на 90+7-й минуте

19 декабря Боруссия Дортмунд переиграл Боруссию Менхенгладбах в матче 15-го тура Бундеслиги 2025/26.

Боруссия-дерби прошло на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершилась со счетом 2:0 в пользу черно-желтых.

Голами за подопечных Нико Ковача отличились Юлиан Брандт и Максимилиан Байер – Максимилиан поставил точку на 90+7-й минуте.

Благодаря этой победе Боруссия Д набрала 32 очка и в таблице чемпионата Германии идет на втором место после Баварии (38).

Боруссия М проводит посредственный сезон – «прусси» с 16 баллами располагается на 11-й позиции.

Бундеслига 2025/26. 15-й тур, 19 декабря

Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах – 2:0

Голы: Брандт, 10, Байер, 90+7

