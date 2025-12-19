Маркевич оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ 2025/26

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы киевского «Динамо» на чемпионство в Украинской Премьер-лиге сезона 2025/26:

– Появляются ли у «Динамо» с Костюком шансы на золотые медали чемпионата Украины?

– Золотые не золотые, но за серебро-бронзу еще можно бороться. Все-таки я не думаю, что «Шахтер» уже отпустит чемпионство. У «Динамо» зато есть очень хорошие шансы выиграть Кубок Украины.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.