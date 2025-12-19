Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 23:45 | Обновлено 19 декабря 2025, 23:46
Маркевич оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ 2025/26

Легендарный тренер не верит в то, что Шахтер уронит трофей

Маркевич оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ 2025/26
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы киевского «Динамо» на чемпионство в Украинской Премьер-лиге сезона 2025/26:

– Появляются ли у «Динамо» с Костюком шансы на золотые медали чемпионата Украины?

– Золотые не золотые, но за серебро-бронзу еще можно бороться. Все-таки я не думаю, что «Шахтер» уже отпустит чемпионство. У «Динамо» зато есть очень хорошие шансы выиграть Кубок Украины.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

Мирон Маркевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
