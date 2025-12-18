Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером

Новоназначенный главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался об играющей легенде клуба украинце Андрее Ярмоленко.

«На какой позиции в атаке я вижу Андрея Ярмоленко? Он будет играть там, где будет полезен», – сказал Игорь Костюк.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 19 матчей, где ему удалось отличиться четырьмя голами.

Ранее пресс-служба киевского «Динамо» объявила имена специалистов, которые будут работать в тренерском штабе главного тренера Игоря Костюка.