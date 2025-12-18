Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 05:22 |
391
0

Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером

Тренер считает, что вингер будет играть там, где он полезен

18 декабря 2025, 05:22 |
391
0
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
ФК Динамо. Игорь Костюк

Новоназначенный главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался об играющей легенде клуба украинце Андрее Ярмоленко.

«На какой позиции в атаке я вижу Андрея Ярмоленко? Он будет играть там, где будет полезен», – сказал Игорь Костюк.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 19 матчей, где ему удалось отличиться четырьмя голами.

Ранее пресс-служба киевского «Динамо» объявила имена специалистов, которые будут работать в тренерском штабе главного тренера Игоря Костюка.

По теме:
УПЛ назвала номинантов на лучшего игрока и тренера в ноябре-декабре 2025
Матч между Динамо и Ноа в Лиге конференций обслужит судья из Албании
Источник: слухи о том, что Царенко покинет Лехию, неправдивы
Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Футбол | 17 декабря 2025, 08:30 7
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона

Игорь Суркис доверил Игорю Костюку руководство командой как минимум до весны

Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футбол | 17 декабря 2025, 21:57 67
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок

Команда Луиса Энрике завоевала очередной международный трофей, но понадобилась серия пенальти

Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
ПСЖ – Фламенго – 1:1 (пен – 2:1). Энрике и Ко завоевали кубок. Видео голов
Футбол | 17.12.2025, 22:03
ПСЖ – Фламенго – 1:1 (пен – 2:1). Энрике и Ко завоевали кубок. Видео голов
ПСЖ – Фламенго – 1:1 (пен – 2:1). Энрике и Ко завоевали кубок. Видео голов
В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно
Футбол | 18.12.2025, 05:32
В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно
В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 13
Другие виды
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 16
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 44
Футбол
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
16.12.2025, 07:37 4
Футбол
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем