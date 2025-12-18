Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Тренер считает, что вингер будет играть там, где он полезен
Новоназначенный главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался об играющей легенде клуба украинце Андрее Ярмоленко.
«На какой позиции в атаке я вижу Андрея Ярмоленко? Он будет играть там, где будет полезен», – сказал Игорь Костюк.
В этом сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 19 матчей, где ему удалось отличиться четырьмя голами.
Ранее пресс-служба киевского «Динамо» объявила имена специалистов, которые будут работать в тренерском штабе главного тренера Игоря Костюка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Суркис доверил Игорю Костюку руководство командой как минимум до весны
Команда Луиса Энрике завоевала очередной международный трофей, но понадобилась серия пенальти