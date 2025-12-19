Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился загадочной Stories на своей странице в Instagram.

На видео, которое опубликовал 24-летний футболист, изображен рыцарь, лежащий на траве и с облегчением зевающий.

Пользователи сети Интернет расценили эту публикацию как намек на предстоящее возвращение Мудрика после дисквалификации.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он вернется на поле 17 января 2026 года.

Перед баном в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

ВИДЕО. На что намекнул? Мудрик заинтриговал аудиторию новой публикацией