Англия
19 декабря 2025, 19:06 |
ВИДЕО. На что намекнул? Мудрик заинтриговал аудиторию новой публикацией

Вингер Челси близок к возвращению на футбольное поле?

19 декабря 2025, 19:06 |
1240
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился загадочной Stories на своей странице в Instagram.

На видео, которое опубликовал 24-летний футболист, изображен рыцарь, лежащий на траве и с облегчением зевающий.

Пользователи сети Интернет расценили эту публикацию как намек на предстоящее возвращение Мудрика после дисквалификации.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он вернется на поле 17 января 2026 года.

Перед баном в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

По теме:
Манчестер Сити – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Блэкберн, Лестер и другие. Кто лидировал на Рождество и стал чемпионом АПЛ
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 3
