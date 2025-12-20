ФОТО. Физиологический возраст Роналду оказался на 12 лет моложе реального
Организм Роналду оказался моложе паспорта
Криштиану Роналду продолжает поражать своей физической формой даже в 40 лет. Согласно результатам тестов, проведенных компанией WHOOP, физиологический возраст португальского форварда составляет 28,9 года – на 12 лет меньше его реального возраста.
Об этом сообщил сам футболист, прокомментировав данные исследования. Роналду признался, что был удивлен результатом и в шутку отметил, что с таким состоянием организма способен играть в футбол ещё как минимум десять лет.
В социальных сетях также появилось фото, на котором сравнивается физическая форма Роналду в 30 и 40 лет. Снимок быстро стал вирусным, вызвав восхищение среди болельщиков и экспертов.
Роналду уже много лет известен своей дисциплиной, строгим режимом тренировок и восстановления, что позволяет ему оставаться на высочайшем уровне несмотря на возраст.
Ronaldo’s body at 𝟯𝟬 🆚 𝟰𝟬 😮💨— 433 (@433) December 19, 2025
In those ten years, his body hasn’t aged 💪
Cristiano Ronaldo is physiologically 12 years younger than his actual age, according to tests conducted by WHOOP 🔙
🗣️ “I can’t believe my body age is 28.9 years. That means I’m going to be playing… pic.twitter.com/X8HzPjcb9u
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Могут вернуть юных футболистов
Батагов заинтересовал португальский гранд