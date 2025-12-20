Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Физиологический возраст Роналду оказался на 12 лет моложе реального
20 декабря 2025, 00:59
ФОТО. Физиологический возраст Роналду оказался на 12 лет моложе реального

Организм Роналду оказался моложе паспорта

ФОТО. Физиологический возраст Роналду оказался на 12 лет моложе реального
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду продолжает поражать своей физической формой даже в 40 лет. Согласно результатам тестов, проведенных компанией WHOOP, физиологический возраст португальского форварда составляет 28,9 года – на 12 лет меньше его реального возраста.

Об этом сообщил сам футболист, прокомментировав данные исследования. Роналду признался, что был удивлен результатом и в шутку отметил, что с таким состоянием организма способен играть в футбол ещё как минимум десять лет.

В социальных сетях также появилось фото, на котором сравнивается физическая форма Роналду в 30 и 40 лет. Снимок быстро стал вирусным, вызвав восхищение среди болельщиков и экспертов.

Роналду уже много лет известен своей дисциплиной, строгим режимом тренировок и восстановления, что позволяет ему оставаться на высочайшем уровне несмотря на возраст.

