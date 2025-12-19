Аномалия в Валенсии. 17-й тур Ла Лиги начался ничьей
Валенсия полностью переиграла Мальорку, но не сумела победить
В пятницу, 19 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Мальоркой».
Игра прошла на стадионе «Месталья» и завершилась ничейным счетом 1:1.
«Летучие мыши» переиграли своих соперников по всем показателям, в частности по владению мячом (71% против 29%) и ударам по воротам (17 против 4), но все равно не смогли заработать 3 очка.
Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 19 декабря
Валенсия – Мальорка – 1:1
Голы: Дуро, 52 – Коста, 23
