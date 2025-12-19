Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Чемпионат Испании
Валенсия
19.12.2025 22:00 – FT 1 : 1
Мальорка
Испания
19 декабря 2025, 23:54 | Обновлено 19 декабря 2025, 23:55
Аномалия в Валенсии. 17-й тур Ла Лиги начался ничьей

Валенсия полностью переиграла Мальорку, но не сумела победить

19 декабря 2025, 23:54 | Обновлено 19 декабря 2025, 23:55
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 19 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Мальоркой».

Игра прошла на стадионе «Месталья» и завершилась ничейным счетом 1:1.

«Летучие мыши» переиграли своих соперников по всем показателям, в частности по владению мячом (71% против 29%) и ударам по воротам (17 против 4), но все равно не смогли заработать 3 очка.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 19 декабря

Валенсия – Мальорка – 1:1

Голы: Дуро, 52 – Коста, 23

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 0
