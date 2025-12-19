Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Валенсия – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Валенсия
19.12.2025 22:00 - : -
Мальорка
Испания
Валенсия – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 19 декабря и начнется в 21:30 по Киеву

Валенсия – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря на Месталье пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда в последнее время привыкла к перманентной борьбе за выживание - благо, что она пока что складывалась успешно. В том числе за счет того, что оправдывалась тренерская рокировка. В позапрошлом розыгрыше таким спасителем становился Бараха, но год назад его сменил Корберан - и обеспечил заметный прогресс во втором круге.

Конечно, Карлос не хочет повторить судьбу предшественников. И, с одной стороны, в новой темпораде при нем получается все-таки держаться над зоной вылета. С другой, футболисты откровенно не блещут и проигрывают заметно чаще, чем побеждают. В крайнем туре уступили Атлетико, и после этого только по дополнительным показателям занимают семнадцатое место - у Жироны те же пятнадцать очков, но та явно бодрее выглядела с начала осени.

Мальорка

Клуб в прошлом сезоне пригласил на пост главного тренера Аррасате. Ягоба стал преемником Агирре, что напоследок сыграл с подопечными в финале кубка - пусть и проиграв там Реалу. И первый сезон специалиста на новом месте получился вполне достойным: в Примере весной закончили в верхней части таблицы, не так уж много отстав от зоны еврокубков.

Сейчас на таком уровне удержаться не получилось - команда практически рухнула в нижнюю часть таблицы Ла Лиги. Только с конца ноября наметился неплохой отрезок: после ничьих с Осасуной и Овьедо даже обыграли в прошлом туре Эльче, причем уверенно, 3:1. Но при этом во вторник в кубке после этого уступили 0:1 Депортиво, что сейчас болтается в Сегунде.

Статистика личных встреч

У Мальорки был отличный отрезок из пяти очных матчей без поражений, причем в его рамках трижды победили. Но в марте на этой же арене уступили 0:1.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех хозяев поля. Но гости в крайних турах выглядели явно более убедительно. Ставим на то, что они смогут не проиграть на выезде (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
19 декабря 2025 -
22:00
Мальорка
Мальорка не проиграет 1.85
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
