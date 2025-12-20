Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Динамо отказался ехать в Украину и может перейти в клуб Неймара
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 00:32 |
327
0

Витиньо может перейти в «Сантос»

Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Киевское «Динамо» получило вариант продажи вингера Витиньо.

По информации бразильских СМИ, Витиньо оказался в центре трансферной борьбы на бразильском рынке. Вингер является главным кандидатом для «Сантоса» на замену Гильерме.

Ранее Витиньо получил предложение от китайского «Ляонин Тирен», однако появление «Сантоса» в переговорах внесло неопределенность в будущее игрока.

В 2022 году Витиньо воспользовался правилом ФИФА и покинул киевский клуб из-за войны в Украине. «Динамо» неоднократно пыталось вернуть игрока, но тот отказывался ехать в Украину.

Витиньо (Динамо) Интернасьонал Сантос трансферы УПЛ Динамо Киев трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Globo Esporte
