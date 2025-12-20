Футболист Динамо отказался ехать в Украину и может перейти в клуб Неймара
Витиньо может перейти в «Сантос»
Киевское «Динамо» получило вариант продажи вингера Витиньо.
По информации бразильских СМИ, Витиньо оказался в центре трансферной борьбы на бразильском рынке. Вингер является главным кандидатом для «Сантоса» на замену Гильерме.
Ранее Витиньо получил предложение от китайского «Ляонин Тирен», однако появление «Сантоса» в переговорах внесло неопределенность в будущее игрока.
В 2022 году Витиньо воспользовался правилом ФИФА и покинул киевский клуб из-за войны в Украине. «Динамо» неоднократно пыталось вернуть игрока, но тот отказывался ехать в Украину.
