Футболист Динамо отказался ехать в Украину и может перейти в клуб Неймара

Киевское «Динамо» получило вариант продажи вингера Витиньо.

По информации бразильских СМИ, Витиньо оказался в центре трансферной борьбы на бразильском рынке. Вингер является главным кандидатом для «Сантоса» на замену Гильерме.

Ранее Витиньо получил предложение от китайского «Ляонин Тирен», однако появление «Сантоса» в переговорах внесло неопределенность в будущее игрока.

В 2022 году Витиньо воспользовался правилом ФИФА и покинул киевский клуб из-за войны в Украине. «Динамо» неоднократно пыталось вернуть игрока, но тот отказывался ехать в Украину.