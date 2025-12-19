К радости Довбика. Рома нацелилась на сенсационный трансфер из УПЛ

Римская «Рома» интересуется бразильским вингером донецкого «Шахтера» Невертоном, сообщает издание TODOmercadoWEB.es.

По информации источника, кроме Невертона «волк» ведут переговоры о трансфере другого бразильца «горняков» Эгиналду. Таким образом, римляне хотят усилить фланги атаки, чтобы лучше снабжать мячом нападающих, в том числе украинца Артема Довбика.

В сезоне 2025/26 Невертон провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.