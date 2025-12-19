Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. К радости Довбика. Рома нацелилась на сенсационный трансфер из УПЛ
Италия
19 декабря 2025, 23:25 |
1433
2

Невертон может покинуть Шахтер

Getty Images/Global Images Ukraine. Невертон

Римская «Рома» интересуется бразильским вингером донецкого «Шахтера» Невертоном, сообщает издание TODOmercadoWEB.es.

По информации источника, кроме Невертона «волк» ведут переговоры о трансфере другого бразильца «горняков» Эгиналду. Таким образом, римляне хотят усилить фланги атаки, чтобы лучше снабжать мячом нападающих, в том числе украинца Артема Довбика.

В сезоне 2025/26 Невертон провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Невертон Шахтер Донецк Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Todomercadoweb
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Стюард #11
TODOmercadoWEB.es 
Ответить
0
MaximusOne
Невертон гравець рівня навіть не Першої ліги, яка Рома. Я вже не говорю про те що Гасперіні надає перевагу атлетичним гравцям, а він ні фізично не сильний, ні швидкості немає. 
Ответить
0
