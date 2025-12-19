К радости Довбика. Рома нацелилась на сенсационный трансфер из УПЛ
Невертон может покинуть Шахтер
Римская «Рома» интересуется бразильским вингером донецкого «Шахтера» Невертоном, сообщает издание TODOmercadoWEB.es.
По информации источника, кроме Невертона «волк» ведут переговоры о трансфере другого бразильца «горняков» Эгиналду. Таким образом, римляне хотят усилить фланги атаки, чтобы лучше снабжать мячом нападающих, в том числе украинца Артема Довбика.
В сезоне 2025/26 Невертон провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
