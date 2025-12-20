Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль

Наконец-то выходные и совсем скоро удастся насладиться очередным туром АПЛ, который порадует интересными сражениями. Очень жаль, что англичане не желают взять за основу итальянскую Серию А и проводить каждый матч в разное время, но как уж есть. Почти все игры пройдут 20 декабря, а матч тура «Астон Вилла» – МЮ состоится уже в воскресенье вечером. Манкунианцы не проведут третью игру подряд в понедельник, а их заменят «Фулхэм» с «Ноттингем Форест». В общем, погнали разбираться, кто же там с кем играет в 17 туре и реально ли повторение прошлого раунда с кучей красивых моментов и голов.

20.12. 14:30. «Ньюкасл» – «Челси». Тотал больше 2.5 за 1.66

«Сент-Джеймс Парк» принимает гостей в 14:30, а судить будет Эндрю Мэдли. Арбитр спокойнее слона, карточки показывать не особо любит, но игра принципиальная, потому скорее всего не обойдется без агрессии.

«Ньюкасл» неожиданно уступил в дерби «Сандерленду» и не смог подняться выше в турнирной таблице. Пока «Сороки» на 12-м месте: забили 21 гол, пропустили 20 – как-то очень похоже на прошлое, как будто шейхи в качестве владельцев не появились. Все критикуют Эдди Хау и уже ищут ему замену, а тренер не унывает, мол 2-3 победы и сразу поднимемся в зону еврокубков. Пока и в Лиге чемпионов все нормально, потому особых проблем пока у «Ньюкасла» нету. С другой стороны, играть лучше – задача №1 для команды, ведь пусть пока никто из суперзвезд не хочет переходить, все равно ожидания уже, как у команды уровня фаворита в битве за чемпионство АПЛ. Травмированы: Ботман, Берн, Крафт, Осула, Триппьер, а Ливраменто и Поуп уже могут выйти на поле.

«Челси» аналогично «Ньюкаслу», имеют новых владельцев и только максимальные задачи. Это и не странно, ведь еще Роман Абрамович приучил к роскоши, от которой теперь отвыкать ой как не хочется. Энцо Мареска продолжает критиковать календарь из-за которого потеряли главную звезду последних матчей Эстевао. Делап, Колвилл, Эссугу тоже в лазарете, Лавия уже забыли, как выглядит, а Михаил Мудрик вроде уже скоро приступит к тренировкам, но это только по слухам. Как бы не было, у «Челси» есть кому играть и пример Алехандро Гарначо показывает это как нельзя лучше – наконец-то аргентинец заиграл по полной, да еще и Коул Палмер вернулся: вот это для «Аристократов» не менее важно, как и здоровый Рис Джеймс!

По котировкам все адекватно: 2.50 на победу «Челси», 2.75 на «Ньюкасл». Ничья вряд ли будет, но кому хочется поставить на нее, то забирайте с кэфом 3.60. Точно будет ТБ2.5 (1.66), а также ТБ10.5 по угловым (1.95).

20.12. 17:00. «Борнмут» – «Бернли». Тотал желтых карточек больше 3.5 за 1.66

Битва за 3 очка состоится на «Виталити» в 17:00. Судить будет Крис Кавана и точно сделает все для того, чтобы игра прошла в полном порядке.

«Борнмут» преследует серия неудач, из-за которой команда уже на 13 месте. Начали сезон отлично, даже учитывая распродажу летом, но сейчас почему-то ушли в крутое пике. Уже 7 матчей без побед, однако если слабым соперникам уступают, сильных не щадят и бьются до последнего. Вот и в прошлом туре: бил «Манчестер Юнайтед» беспощадно, но на каждый гол нашелся ответный и счет 4-4 для матча понедельника был просто настоящей роскошью! Да, пропустили много, но таких игр за сезон бывает всего парочку и то не всегда! Дальше соперники не самые сильные, потому надо уже и побеждать. В 17-м туре не сыграют: Адамс, Акинмбони, Кристи и Милосавлевич.

«Бернли» не может рассчитывать на Амдуни, Бейера, Меджбри, Робертса и к ним присоединились Фостер с Туанзебе, уехавшие на Кубок Африки 2025. Команда уже 7 матчей подряд проигрывает, потому еще и без этих игроков будет чрезвычайно сложно. В предыдущем туре выглядели убедительно и должны были побеждать «Фулхэм», однако допустили кучу ошибок и проиграли 2-3. Били больше соперника, атаковали на любой вкус – а реализация где? Так было во многих матчах сезона, потому «Бернли» на заслуженном предпоследнем месте и статистика соответствующая: 18:33. Дальше у команды не самые сильные соперники, потому можно улучшить положение дел в турнирной таблице.

«Борнмут» считается явным фаворитом и их победа идет за 1.49, а «Бернли» за 6.80. Непнятно почему такая разница, ведь обе команды часто ошибаются и могут поражение привезти себе сами. На ТБ2.5 тоже немного: 1.70, хотя такие клубы любят и в защите посидеть. Вот ТБ3.5 по желтым карточкам за 1.66 стоит забирать.

20.12. 17:00. «Брайтон» – «Сандерленд». Тотал больше 2.5 за 1.84

Матч состоится на стадионе «Амекс» в 17:00. Судить будет Даррен Инглэнд.

«Брайтон» после четырехматчевой серии без поражений ушел на подобную, но уже без побед. Если с «Астон Виллой» выдали сумасшедшую игру и там любая команда могла уступить, то с «Вест Хэмом» можно было брать больше 1 очка. Против «Ливерпуля» сыграли уже как могли, проиграли 0:2, так как соперник был очень мотивирован. В 17-м туре не выйдут на поле: Данк и Гомес из-за дисквалификации, а также Марч, Цимас и Уэбстер из-за травм. Балеба поехал лично посмотреть, что делается в сборной Камеруна и тоже пока «Брайтону» не помощник.

Правда «Сандерленд» от Кубка Африки страдает гораздо больше и сразу 6 игроков разъехались в свои сборные! Диарра, Масуаку, Садики, Тальби, Траоре, Мандава уже уехали, потому теперь «Черные коты» будут выдумывать, как играть без них. Как и говорил Режис Ле Брис: только дела пошли хорошо, так снова придется терпеть неудачи. В прошлом туре неожиданно для всех выиграли у «Ньюкасла», потому вряд ли все так плохо, как думает главный тренер. Неприятно оставаться без такого количества игроков, но придется потерпеть. Надежда на Бробби, Исидора и Ле Фе.

На победу «Брайтона» БК дает 1.66, а кто верит в «Сандерленд» – 5.45. Хоть «Черные коты» и любят максимально защитный футбол, все равно должно быть ТБ2.5 за 1.84.

20.12. 17:00. «Вулверхэмптон» – «Брентфорд». Тотал больше 2.5 за 2.00

Очередное испытание для «Вулверхэмптона» состоится в субботу, в 17:00 на «Молиньо». Судить будет Мэтт Донохью, который любит раздавать карточки.

«Вулверхэмптон» уже отпраздновал юбилейное 10-е поражение и готов продолжить неудачную серию. Конечно же вряд ли им хочется так позориться, да уже и хватит быть худшей командой мира. Усугубляют ситуацию и травмы: Бельгард, Бентли, Чивоме, Гомеш, Манетзи травмированы, а Агбаду и Чирева в сборных. Еще и Москера карточек перебрал, потому и без того небольшой состав будет стараться зацепиться за очки. Пока у «Волков» их только 2 и это хуже всех в АПЛ с добротным отрывом. Статистика тоже удручает: 9:35. Болельщики уже устали от подобного и ждут перемен – а откуда им взяться, если руководство денег на усиление не дает, а нынешний состав явно не выкладывается на все 100%.

«Брентфорд» в предыдущем туре сыграл вничью с «Лидсом», оставив к игре немало вопросов. «Пчелы» должны были побеждать, ведь это прямой соперник по таблице, причем еще и другие конкуренты выиграли свои матчи и укрепили позиции. Если «Брентфорду» не хочется нервничать и переживать за сохранение прописки, стоит играть посильнее. Сейчас команда 15-я, а статистика по голам 22:25. Оньека и Уаттара уехали в сборные, но на месте Тиаго, Ярмолюк, Янельт, Шаде и другие. Состав у «Брентфорда» неплохой, а Кит Эндрюс еще и какой-то сюрприз обещал – ждать появление молодых талантов?

Победа «Брентфорда» в БК представлена с кэфом 2.11 и это достаточно интересное предложение. Еще удивительнее, что ТБ2.5 можно забрать за 2.00 – голы точно будут, так как в участниках самая худшая защита, да и у «Пчел» особо ее надежной назвать нельзя.

20.12. 17:00. «Манчестер Сити» – «Вест Хэм». Тотал угловых больше 7.5 за 1.80

Еще один матч в 17:00 пройдет на «Этихаде». Судить будет Пол Тирни.

«Манчестер Сити» после неудачного отрезка сезона вышел на тропу побед. Их уже 6 подряд, причем не только в АПЛ, но и в Кубке Английской лиги и в ЛЧ против «Реала». Отличная игра сопровождается обилием голов, а Доннарумма частенько скучает на воротах – за последние 4 матча команда пропустила всего раз. В сборные уехали Аит Нури и Мармуш, но они не игроки основы, потому потеря не самая серьезная. Повреждение имеет Доку и это достаточно неприятно, ведь Жереми разыгрался и был в отличной форме. Правда еще один игрок также делает успехи – Райан Шерки и пасы шикарные раздает (уже 6 голевых), да и забивает с удовольствием. Их пара с Фоденом очень радует в последнее время, да и Эрлинга Холанда тоже, который продолжает забивать и уже имеет аж 17 голов. Всего «Горожане» забили 38, а пропустили 16.

«Вест Хэм» статистику имеет почти обратную – 19 забили и 32 пропустили. Если Холанд дважды обидит «Молотобойцев», а они не забьют, то будут на равных. Неудачная серия затянулась и уже составляет 5 матчей без побед. Всему виной тяжелый график и сильные соперники, но как неоднократно уже отмечалось – никому в АПЛ не легко! Из-за неудач «Вест Хэм» уже в зоне вылета и очередной сезон скорее всего проведут в борьбе за выживание. Не новость, «Молотобойцы» почти каждый год играют невыразительно, за редким исключением. В хорошей форме Каллум Уилсон и Джаррод Боуэн – да они всегда в обшем-то хороши. В защите улучшил свои кондиции Макс Килман, а также получше стал играть Ван-Биссака, но едет в сборную, как и Диуф. Потеря достаточно серьезная, но ничего не поделать.

Понятное дело, что «Манчестер Сити» явный фаворит: 1.22 на победу, а кто верит в «Вест Хэм», ставьте на команду с кэфом 13.00. ТБ3.5 по голам достаточно большая цифра, потому лучше забрать ТБ7.5 угловых за 1.80.

Cherki x Khusanov 😮‍💨 pic.twitter.com/gAiZT58qjs — Manchester City (@ManCity) December 19, 2025

20.12. 19:30. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Тотал больше 2.5 за 1.66

Центральный матч тура состоится в 19:30 на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Судить будет Джон Брукс, который то много карточек раздает, то вообще ни одной может не выдать.

«Тоттенхэм» после проваленного ноября стал играть получше, но так же бездарно отыграл с «Ноттингем Форест» в предыдущем туре. Проиграли 0:3, причем даже моментов, как таковых не было. В защите проходной двор, в нападении пока тоже непонятки между линиями – Томасу Фрэнку все еще не удается выстроить нужную игру. Еще и травмы мешают: Соланке никак не справится с повреждением и к нему присоединился Удогие. Остальные в лазарете уже давно, а Биссума и Сарр поехали защищать честь сборных. Самое время взять инициативу в свои руки Коло-Муани, Телю и Одоберту – французский легион талантлив, но помалкивает и на всех есть только 2 гола 1 ассист. Пока нападающие бездействуют, за них отдуваются полузащитники. Странно, как Мохаммеда Кудуса в сборную не взяли, но тем лучше для «Тоттенхэма».

В «Ливерпуле» на время тишь и благодать, скандалы и проблемы завершились, так же быстро, как и начались. Арне Слот поговорил с Мохаммедом Салахом и выпустил его на поле. Египтянин отдал голевую передачу на Экитике и стал рекордсменом по количеству результативных действий за одну команду: 188 голов и 89 ассистов (277 вместе). Теперь Мо уехал на Кубок Африки, а Слот пообещал ему полный покой, без звонков от тренерского персонала и одноклубников. Очень жаль, что получил травму Коди Гакпо, ведь вышел на высший уровень. Вроде бы восстановился Фримпонг, но это под вопросом, так как Джереми уже неоднократно возвращали в состав, а потом опять отмечали, что он травмирован. Что стабильно: Вирц так и не имеет результативных действий, как и Исак играет, словно не в своей тарелке. Когда же они уже разыграются?

Победа «Ливерпуля» представлена с кэфом 2.10, а на «Тоттенхэм» можно поставить с коэффициентом 3.40. Ничьи не должно быть, ведь игра принципиальная и каждой команде надо побеждать. ТБ2.5 оценивается в 1.66.

20.12. 22:00. «Лидс» – «Кристал Пэлас». Тотал угловых больше 8.5 за 1.66

Еще один матч воскресенья запланирован на 22:00 и пройдет он на «Элланд Роуд». Судить будет Томас Брамэлл.

«Лидс» в последнее время разыгрался и обидел не самых легких соперников: «Челси» обыграли, с «Ливерпулем» и «Брентфордом» сыграли вничью – вполне нормальный результат, а по забитым-пропущенным 20:30. У команды 16 очков и всего 3 очка отделяет от зоны вылета. Не самая радужная ситуация, однако если продолжат играть на нынешнем уровне, могут подняться повыше. Благо конкуренты играют еще хуже. Отсутствуют Нмеча и Лонгстафф, потому пока надо прибавить Кальверту-Льюину и Окафору. Эронсон, Танака и Стах тоже играют неплохо, прогрессируют и помогают «Лидсу» набирать очки. Пока соперники не самые сильные, потому надо играть и набирать очки.

«Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне играет достаточно интересно, причем во всех турнирах, в которых принимает участие. В АПЛ идут на 5-м месте со статистикой 20:15, а в Лиге Конференций играли расслабленно, потому начнут с 1/16, а не с 1/8. Лишний матч, но что уже поделать. Из-за травм отсутствуют: Кардинес, Дукоре, Камада, Муньос, Риад и в сборной Исмаила Сарр. Оливер Гласнер может рассчитывать на Кристантуса Уче, ведь его на Кубок Африки не взяли. В нападении «Кристал Пэлас» стал намного лучше, а Матета уже успел 9 голов забить во всех турнирах. Нкетиа, Пино, Лакруа и Лерма тоже в хорошей форма.

Достаточно равная пара, в которой нет явного фаворита. Если «Кристал Пэлас» соберется и будет играть, как раньше, то кэф на победу 2.71 будет очень щедрым подарком для беттеров. Аналогично и по голам: могут забить мало, потому рискованно ставить на ТБ2.5 (2.10). Лучше на ТБ8.5 угловых: 1.66.

20.12. 22:00. «Эвертон» – «Арсенал». Тотал больше 2.5 за 2.10

В воскресенье состоится еще одна игра и тоже в 22:00: «Эвертон» на «Хилл Дикинсон Стэдиум» принимает «Арсенал». Судить игру будет Сэмуюэл Бэрротт.

«Эвертон» играет очень хорошо в нынешнем сезоне и явно лучше, чем в прошлом. «Ириски» забили 18, пропустили 19. Гуйе и Ндиайе поехали в сборную, Роля беспокоит пах, а лидеры команды Дьюсбери-Холл и Грилиш под вопросом, но могут выйти на поле, чтобы помочь своим партнерам достойно сыграть с лидером. Если же у Джека не выйдет восстановиться, скорее всего его заменит Дибблинг. Они уже несколько раз взаимодействовали с Миколенко, потому за участием МакНила должны сдержать Сака и Эдегора. Сложная задача для Виталия, хотя он готов. На острие Тьерно Барри заменит Илимана Ндиайе и Дэвид Мойес считает молодого нападающего готовым стать лучше.

«Арсенал» без особых потерь перед матчем 17 тура, ведь к потере Уайта, Хаверца и Габриэля уже давно привыкли. В Лиге чемпионов «Канониры» разнесли «Брюгге» и не желают отдавать первое место. Аналогичная задача и в АПЛ – если так расслабленно будут играть против «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона», могут себе подпортить жизнь. «Манчестер Сити» не дремлет, да и там еще «Вилланы» с «Челси» достаточно амбициозны. Микель Артета сколотил прекрасный коллектив, где один за одного и это действительно так. В отличной форме: Сака, Троссард, Дьекереш, Субименди, Райс. Мадуэке в АПЛ еще не забивал, но хорош в подыгрыше, потому упрекнуть его не в чем.

«Арсенал» считается фаворитом игры и кто уверен, что лондонцы выиграют, можно ставить с кэфом 1.58. ТБ2.5 (2.10) тоже может быть, как и ТБ9.5 угловых.

20.12. 18:30. «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед». Тотал больше 2.5 за 1.64

Еще один матч тура состоится в воскресенье в 18:30 на «Вилла Парк». Судить будет Майкл Оливер.

«Астон Вилла» выдает невероятную серию из 9 побед подряд, причем удалось одолеть даже лондонский «Арсенал». Благодаря этому «Вилланы» уже на третьем месте, забили 25 голов и пропустили 17 – особо на защиту внимания не обращают, однако пока это не мешает. Единственная плохая новость: впереди очень серьезные соперники и будет крайне непросто. «Вилланам» не помогут в 17-м туре: Баркли, Мингс и Санчо, а Мартинес и Торрес могут успеть восстановиться. Есть также вариант, что Унаи Эмери не станет ими рисковать и оставит в запасе.

«Манчестер Юнайтед» имеет проблемы в составе существеннее: Мбеумо, Мазрауи и Диалло поехали на Кубок Африки, Каземиро дисквалифицирован, а Де Лигт страдает от проблем со спиной. МЮ уже 4 матча подряд не проигрывает, а за последние 2 игры забили 8 голов! Теперь придется справляться без Мбеумо, которого скорее всего заменит Зиркзее. Нидерландец не имеет стабильной практики, потому отъезд Брайана станет своего рода отличным шансом, чтобы проявить себя. Еще и стратегию Рубен Аморим решил поменять, о чем кто-то из раздевалки сообщил журналистам. Утечка информации сильно разозлила главного тренера, который хочет провести собственное расследование.

«Астон Вилла» фаворит в этом матче: 2.05 кэф против 3.4 на победу МЮ. ТБ2.5 идет за 1.64, а ТБ10.5 угловых – 1.95.

22.12. 22:00. «Фулхэм» – «Ноттингем Форест». Тотал больше 2.5 за 2.00

Еще один матч решили провести в понедельник: в 22:00 на «Крэйвен Коттедж» встретятся «Дачники» с «Лесниками». За порядок отвечает Энтони Тэйлор.

«Фулхэм» выдал неоднозначный отрезок: за прошлые 5 матчей проиграли дважды и столько же выиграли. С азартом боролись с «Ньюкаслом» в 1/4 Кубка Английской лиги, но победить не удалось, потому теперь пора решать свои проблемы в Премьер лиге. Сейчас «Фулхэм» на 14-м месте, 23 забили и 26 пропустили – уровень средний, но удивляться нечему. «Дачники» не могут рассчитывать на Муниза и Сессеньона, а Ивоби, Басси и Чуквуэзе отправились в Марокко на КАН-2025. Достаточно серьезная потеря, потому придется побольше постараться Хименесу, Кевину и Траоре. Еще и Смит-Роу стал получать побольше времени на поле, потому команда стала сильнее.

«Ноттингем Форест» существенно улучшил свою игру, потому может рассчитывать на продолжение банкета. «Лесники» уже 16-е и если бы не успехи конкурентов, то поднялись бы еще выше. Как бы там не было, потенциал у команды есть, причем достаточно серьезный. Статистика пока страдает: при 17 забитых уже 25 пропущенных. Еще и Сангаре с Вилли Боли не помогут команде из-за вызовов в сборные. Так как Аина и Авонийи травмированы, они на КАН не поедут. Еще в лазарете Вуд, Йейтс и Селс. Залечил свою травму Александр Зинченко, но пока не в форме и потому может остаться на скамейке, как в предыдущем туре. Миленкович, Уильямс и Андерсон провели все матчи от начала до конца, а еще хочется выделить Хадсона-Одои.

В этой игре явного фаворита нету, хотя на победу «Фулхэма» дают 2.45, а на «Ноттингем Форест» 2.90. Ничьи ждать вряд ли стоит, а более интересный вариант ТБ2.5 с кэфом 2.

Статистический раздел

Согласно мнению экспертов, «Арсенал» считается главным фаворитом на чемпионство с шансом 65.5%, а в «Манчестер Сити» верят меньше – 28.9%. Также уже немало экспертов составляют свои рейтинги лучших новичков АПЛ. Пока выделяются: Гранит Джака, Мохаммед Кудус, Омар Альдерете, Матеус Кунья и Малик Тиав. Хочется отметить также достойный старт Эберечи Эзе, Жоао Педро и Джека Грилиша. Особых слов заслужил Райан Шерки, который набрал больше всех результативных действий (11).

Статистика команд:

Владение мячом: «Ливерпуль» (57,9%), «Арсенал» (56,8%), «Челси» (56,2%).

Желтые/красные: «Борнмут» (41/1), «Тоттенхэм» (41/0), «Вулверхэмптон» (35/2).

Выигранная борьба в воздухе: «Ливерпуль» (56,6%), «Манчестер Сити» (56,5%), «Челси» (55%).

Удары за игру: «Манчестер Юнайтед» (16,6), «Ливерпуль» (15,6), «Арсенал» (14,6).

Точность передач: «Манчестер Сити» (87,7%), «Челси» (86,4%), «Ливерпуль» (85,7%).

Эрлинг Холанд забил 17 голов и с отрывом лидирует в бомбардирской гонке: у Игора Тиаго 11. Дальше идут: Экитике, Матета, Фоден, Семеньо и Уэлбек – у каждого по 7 голов. Бруну Фернандеш отдал 7 ассистов, а 6 у Шерки. Самые агрессивные: Лукас Пакета и Каземиро: по 5 желтых и 1 красной.

Таблица АПЛ 2025/26 перед 17-м туром

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 16 11 3 2 30 - 10 20.12.25 22:00 Эвертон - Арсенал 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм 36 2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38 - 16 20.12.25 17:00 Манчестер Сити - Вест Хэм 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 34 3 Астон Вилла 16 10 3 3 25 - 17 21.12.25 18:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла 33 4 Челси 16 8 4 4 27 - 15 20.12.25 14:30 Ньюкасл - Челси 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси 28 5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20 - 15 20.12.25 22:00 Лидс - Кристал Пэлас 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 26 6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30 - 26 21.12.25 18:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон 26 7 Ливерпуль 16 8 2 6 26 - 24 20.12.25 19:30 Тоттенхэм - Ливерпуль 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест 26 8 Сандерленд 16 7 5 4 19 - 17 20.12.25 17:00 Брайтон - Сандерленд 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд 26 9 Эвертон 16 7 3 6 18 - 19 20.12.25 22:00 Эвертон - Арсенал 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон 24 10 Брайтон 16 6 5 5 25 - 23 20.12.25 17:00 Брайтон - Сандерленд 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд 23 11 Тоттенхэм 16 6 4 6 25 - 21 20.12.25 19:30 Тоттенхэм - Ливерпуль 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм 22 12 Ньюкасл 16 6 4 6 21 - 20 20.12.25 14:30 Ньюкасл - Челси 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 22 13 Борнмут 16 5 6 5 25 - 28 20.12.25 17:00 Борнмут - Бёрнли 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм 21 14 Фулхэм 16 6 2 8 23 - 26 22.12.25 22:00 Фулхэм - Ноттингем Форест 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд 20 15 Брентфорд 16 6 2 8 22 - 25 20.12.25 17:00 Вулверхэмптон - Брентфорд 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд 20 16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17 - 25 22.12.25 22:00 Фулхэм - Ноттингем Форест 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест 18 17 Лидс 16 4 4 8 20 - 30 20.12.25 22:00 Лидс - Кристал Пэлас 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла 16 18 Вест Хэм 16 3 4 9 19 - 32 20.12.25 17:00 Манчестер Сити - Вест Хэм 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм 13 19 Бёрнли 16 3 1 12 18 - 33 20.12.25 17:00 Борнмут - Бёрнли 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси 10 20 Вулверхэмптон 16 0 2 14 9 - 35 20.12.25 17:00 Вулверхэмптон - Брентфорд 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 2 Полная таблица

