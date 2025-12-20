Известно, почему Лунин стал капитаном Реала и сразу лишился повязки в матче

Андрей Лунин получил капитанскую повязку мадридского «Реала» в матче Кубка Испании против «Талаверы» не случайно. Украинский голкипер вышел в стартовом составе и стал капитаном команды даже при наличии на поле звезд вроде Килиана Мбаппе.

В «Реале» действует четкая традиция: повязку получает футболист, который имеет наибольшее количество подряд проведенных сезонов в первой команде. Хотя официальными капитанами на этот сезон являются Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор, именно Лунин оказался главным «старожилом» среди игроков, которых Хаби Алонсо определил на эту игру.

Интересный нюанс: Дани Себальос присоединился к клубу раньше украинца, но имел двухлетнюю аренду, поэтому его серия была прервана. На 66-й минуте Лунин передал повязку Родриго, который имеет больший непрерывный стаж в команде. Матч завершился победой «Реала» со счетом 3:2.