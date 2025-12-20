Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, почему Лунин стал капитаном Реала и сразу лишился повязки в матче
Испания
20 декабря 2025, 01:02 |
588
0

Известно, почему Лунин стал капитаном Реала и сразу лишился повязки в матче

В мадридском клубе действует традиция

20 декабря 2025, 01:02 |
588
0
Известно, почему Лунин стал капитаном Реала и сразу лишился повязки в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Андрей Лунин получил капитанскую повязку мадридского «Реала» в матче Кубка Испании против «Талаверы» не случайно. Украинский голкипер вышел в стартовом составе и стал капитаном команды даже при наличии на поле звезд вроде Килиана Мбаппе.

В «Реале» действует четкая традиция: повязку получает футболист, который имеет наибольшее количество подряд проведенных сезонов в первой команде. Хотя официальными капитанами на этот сезон являются Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор, именно Лунин оказался главным «старожилом» среди игроков, которых Хаби Алонсо определил на эту игру.

Интересный нюанс: Дани Себальос присоединился к клубу раньше украинца, но имел двухлетнюю аренду, поэтому его серия была прервана. На 66-й минуте Лунин передал повязку Родриго, который имеет больший непрерывный стаж в команде. Матч завершился победой «Реала» со счетом 3:2.

По теме:
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Бывший селекционер Шахтера ждет звезду Реала на родине
Реал Мадрид Талавера Кубок Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший клуб Южной Америки нацелен на покупку самого дорогого игрока УПЛ
Футбол | 19 декабря 2025, 23:15 0
Лучший клуб Южной Америки нацелен на покупку самого дорогого игрока УПЛ
Лучший клуб Южной Америки нацелен на покупку самого дорогого игрока УПЛ

Кауан Элиас находится в фокусе внимания «Фламенго»

Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Футбол | 19 декабря 2025, 06:05 25
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала

Горняки заняли 6-е место, а Динамо оказалось за бортом топ-24

КДК принял решение о скандальном матче УПЛ. Один из клубов обеспокоен
Футбол | 19.12.2025, 18:52
КДК принял решение о скандальном матче УПЛ. Один из клубов обеспокоен
КДК принял решение о скандальном матче УПЛ. Один из клубов обеспокоен
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Футбол | 19.12.2025, 11:18
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Футбол | 19.12.2025, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
19.12.2025, 10:07 5
Бокс
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 7
Футбол
Известны гонорары Джошуа и Пола. Космические суммы, кто заработает больше?
Известны гонорары Джошуа и Пола. Космические суммы, кто заработает больше?
18.12.2025, 03:32
Бокс
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем