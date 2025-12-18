«Это нужно понимать». Лунин сравнил Анчелотти и Хаби Алонсо
Украинский вратарь Реала – о нынешнем тренере Реала и бывшем
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Талаверой» (3:2) и сравнил нынешнего главного тренера своей команды Хаби Алонсо с бывшим – Карло Анчелотти.
«Спасли ли мои сейвы Алонсо от увольнения? Я так не думаю. Это моя работа, я занимаюсь ею с детства. Я должен помогать команде и всегда быть готовым. Я не знаю, кто может сомневаться в Хаби. Мы не сомневаемся в нашем тренере.
Мы – команда, и все мы – в одной лодке. Я не знаю, кто сомневается в тренере – болельщики или пресса, но, в конце концов, это для нас не имеет значения, потому что мы сосредоточены на своей работе.
Нужно понимать, что каждый тренер – индивидуальность. Анчелотти был старше, опытнее и выиграл все в своей карьере. Хаби – молодой, его все уважают, происходят новые изменения, и это нормальный процесс адаптации и перемен», – цитирует Лунина Marca.
