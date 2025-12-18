В Испании оценили игру Лунина после непростой победы в кубковом матче

В среду, 17 декабря, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» одолел со счетом 3:2 «Талаверу» – команду из третьего дивизиона.

В стартовом составе королевского клуба вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который пропустил дважды, но сделал три важных сейва. Испанская пресса оценила игру вратаря «сливочных»

«Лунин мог бы сыграть лучше при первом голе «Талаверы», но в остальном украинский игрок был безупречен. В добавленное время он совершил великолепный сейв, не позволив хозяевам забить в дополнительное время».

Издание Football Espana оценило игру Лунина в семь баллов – это одна из самых высоких оценок в команде Хаби Алонсо.

В следующем матче, который состоится 20 декабря, «Реал» сыграет на домашней арене против «Севильи» в поединке чемпионата. «Сливочные» набрали 39 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на четыре очка.