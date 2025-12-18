Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. В Испании оценили игру Лунина после непростой победы в кубковом матче
Кубок Испании
18 декабря 2025, 17:49 |
В Испании оценили игру Лунина после непростой победы в кубковом матче

Голкипер сборной Украины пропустил дважды, но сделал три сейва и спас на последних секундах

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 декабря, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» одолел со счетом 3:2 «Талаверу» – команду из третьего дивизиона.

В стартовом составе королевского клуба вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который пропустил дважды, но сделал три важных сейва. Испанская пресса оценила игру вратаря «сливочных»

«Лунин мог бы сыграть лучше при первом голе «Талаверы», но в остальном украинский игрок был безупречен. В добавленное время он совершил великолепный сейв, не позволив хозяевам забить в дополнительное время».

Издание Football Espana оценило игру Лунина в семь баллов – это одна из самых высоких оценок в команде Хаби Алонсо.

В следующем матче, который состоится 20 декабря, «Реал» сыграет на домашней арене против «Севильи» в поединке чемпионата. «Сливочные» набрали 39 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

Кубок Испании по футболу Талавера Реал Мадрид Андрей Лунин
Николай Тытюк Источник: Football Espana
