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Англия
30 марта 2025, 20:35 | Обновлено 30 марта 2025, 20:37
537
1

Без украинцев. Определены полуфинальные пары Кубка Англии 2024/25

Полуфинальные противостояния: Ноттингем vs Ман Сити, Кристал Пэлас vs Астон Вилла

30 марта 2025, 20:35 | Обновлено 30 марта 2025, 20:37
537
1
Без украинцев. Определены полуфинальные пары Кубка Англии 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

В Кубке Англии 2024/25 определены обе полуфинальные пары.

По итогам четвертьфинальных матчей, которые прошли 29 и 30 марта, в следующую стадию пробились: Манчестер Сити, Астон Вилла, Ноттингем Форест и Кристал Пэлас.

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Последним украинским футболистом, который продолжал борьбу в Кубке, был Илья Забарный из Борнмута. В воскресенье вишни уступили Манчестер Сити 1:2 и покинули соревнования.

Астон Вилла в четвертьфинале разобралась с Престоном (3:0), Кристал Пэлас обыграл Фулхэм (3:0), а Ноттингем Форест по пенальти прошел Брайтон (0:0, пен. 4:3).

В полуфинале Манчестер Сити сыграет с Ноттингемом, а Астон Вилла встретится с Кристал Пэлас. Встречи состоятся 26 и 27 апреля. Игры пройдут в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Кубок Англии 2024/25. Пары 1/2 финала

  • Кристал Пэлас – Астон Вилла
  • Ноттингем Форест – Манчестер Сити

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Кубок Англии по футболу статистические расклады Манчестер Сити Ноттингем Форест Кристал Пэлас Астон Вилла
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
У Манчестер Сіті єдина можливість хоч якось врятувати сезон - це виграти Кубок. Для Ноттінгем Форест Кубок буде приємним бонусом до вдалого сезону. Тож півфінал має бути супер
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