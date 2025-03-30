Без украинцев. Определены полуфинальные пары Кубка Англии 2024/25

В Кубке Англии 2024/25 определены обе полуфинальные пары.

По итогам четвертьфинальных матчей, которые прошли 29 и 30 марта, в следующую стадию пробились: Манчестер Сити, Астон Вилла, Ноттингем Форест и Кристал Пэлас.

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Последним украинским футболистом, который продолжал борьбу в Кубке, был Илья Забарный из Борнмута. В воскресенье вишни уступили Манчестер Сити 1:2 и покинули соревнования.

Астон Вилла в четвертьфинале разобралась с Престоном (3:0), Кристал Пэлас обыграл Фулхэм (3:0), а Ноттингем Форест по пенальти прошел Брайтон (0:0, пен. 4:3).

В полуфинале Манчестер Сити сыграет с Ноттингемом, а Астон Вилла встретится с Кристал Пэлас. Встречи состоятся 26 и 27 апреля. Игры пройдут в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Кубок Англии 2024/25. Пары 1/2 финала